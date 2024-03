Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL • Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL • Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL • Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL • Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL • Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL • Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL • Çizgili Saklama Kabı 75 TL • Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL • Organizer Raf 2'li 99 TL • Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL • Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL • Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL • Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL • Saplı Organizer Sepet 16,50 TL • Manuel Su Pompası 44,50 TL • Limon Press 29,50 TL • Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL