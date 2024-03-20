Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Mart ayının ortasında BİM tarafından yayınlanan katalog ile birlikte önümüzdeki hafta cuma günü müşterilerle buluşacak olan ürünler ve fiyatları belli oldu. Elektrikli düdüklü tencere, halı koltuk temizleme makinesi, buharlı ütü, cep telefonu, sakal düzeltici, hamur yoğurma makinesi, dört çekmeceli derin dondurucu, telefon tablet standı, denge topları, hoparlör, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerin yer aldığı 22 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu yayınlandı.