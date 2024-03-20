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Ekonomi
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Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

2024-03-20 14:07:41
Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Mart ayının ortasında BİM tarafından yayınlanan katalog ile birlikte önümüzdeki hafta cuma günü müşterilerle buluşacak olan ürünler ve fiyatları belli oldu. Elektrikli düdüklü tencere, halı koltuk temizleme makinesi, buharlı ütü, cep telefonu, sakal düzeltici, hamur yoğurma makinesi, dört çekmeceli derin dondurucu, telefon tablet standı, denge topları, hoparlör, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerin yer aldığı 22 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu yayınlandı.

#1
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• BİM’in 22 Mart'tan itibaren raflara dizeceği ürünlerin fiyatları şöyle: • Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL • Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL • Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL • Metal Mutfak Rafı 999 TL • 4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL • Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL • Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL • Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

#2
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL

#3
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL • Kumtel Sprey Mop 1.599 TL • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL • Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL • Philips Sakal Düzeltici 479 TL • Polosmart Akıllı Saat 249 TL • Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL • Telefon / Tablet Standı 79 TL • Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL • Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL • Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL • Newton Denge Topları 149 TL

#4
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL • Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL • Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL • Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL • Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL • Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL • Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL • Çizgili Saklama Kabı 75 TL • Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL • Organizer Raf 2'li 99 TL • Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL • Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL • Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL • Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL • Saplı Organizer Sepet 16,50 TL • Manuel Su Pompası 44,50 TL • Limon Press 29,50 TL • Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL

#5
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL • Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL • Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL

#6
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Casilli Termal Tayt 105 TL • Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL • PP Küçük Boy Valiz 589 TL • PP Orta Boy Valiz 689 TL • PP Büyük Boy Valiz 789 TL • Erkek Eşofman Altı 145 TL • Kadın Pijama Takımı 239 TL • Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL • Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL • Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL • Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL • Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL • Kadın Desenli Terlik 49,50 TL • Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL • Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL • Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL • Sofra Bezi 44,50 TL • Havlu Set 2'li 65 TL • Kapı Önü Paspası 49,50 TL

#7
Foto - Düdüklü Tencere BİM İndirimi! 22 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

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