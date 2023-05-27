DS 7 E-Tense 4x4 360 artık Türkiye'de! Fiyatı açıklandı

Formula E'deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarıyor. 360 HP'lik versiyonun Grand Touring ruhu, DS PERFORMANCE tarafından gerçekleştirilen özel geliştirmelerle destekleniyor. Bu versiyonun şasisi 15 mm alçaltılırken, iz açıklığı da önde 24 mm, arkada ise 10 mm genişletildi. DS PERFORMANCE logolu dört pistonlu kaliperlerle ön frenler 380 milimetre çapa ulaştırıldı. Tüm bu geliştirilmeler sonucunda, otomobilin yaya güvenliğine katkı sağlayan "Soft Nose" ön tasarımında ve elektrikli olarak açılıp-kapanan bagaj kapağındaki DS PERFORMANCE logoları da diğer DS 7 modellerinden farklılaştırıldığını gösteren ince detaylar arasına ekleniyor. DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 360'da, 200 HP gücündeki benzinli motoru ile dört tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 HP gücündeki elektrikli motorlar, şarj edilebilir hibrit segmentinde referans olacak bir güç-ağırlık oranı sağlıyor. Sistemin maksimum tork değeri 520 Nm olan DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 360, 2.021 kg'da tutulan ağırlığı ile sınıfında lider performansıyla öne çıkıyor. Elektrik motorları ile 14,2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde, tamamen elektrikli olarak, 62 km'ye (WLTP şehir içi döngü) ve 57 km'ye (WLTP-birleşik döngü) kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde 140 km/sa tamamen elektrikli azami sürate erişebiliyor. DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 360, sadece 40 g/km CO2 (WLTP ağırlıklı birleşik döngü) emisyonu ve 1,8 lt/100 km (WLTP ağırlıklı birleşik döngü) yakıt tüketimi sunuyor. 21 inçlik BROOKLYN isimli jantları saran 245/35 R21 ölçüsünde Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle donatılan DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 360, 0-100 km/sa hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.