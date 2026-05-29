Dron ordularına tek başına meydan okuyor: Havada yön değiştiren akıllı silah deşifre oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dron ordularına tek başına meydan okuyor: Havada yön değiştiren akıllı silah deşifre oldu

ABD ordusu, modern savaş meydanlarının en büyük maliyet kabusu haline gelen kamikaze insansız hava araçlarını çok daha ucuza imha etmek amacıyla geliştirdiği IonStrike önleyici füze sistemini Avrupa'da test etmeye başladı. DZYNE Technologies tarafından geliştirilen ve geleneksel füzelerin aksine tek bir radara bağlı kalmadan havadayken bile yön değiştirebilen bu akıllı sistem, savunma hatlarındaki "mali iflas" krizini tamamen tersine çevirmeyi hedefliyor. Atıştan sonra bile operatör tarafından kontrol edilerek hedefi gerçek zamanlı olarak başka bir drona kaydırılabilen IonStrike'ın, testlerin ardından Polonya ve Slovakya gibi ülkelerin semalarını koruyan kalıcı bir NATO kalkanına dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.

Almanya'da konuşlu 52. Hava Savunma Topçu Tugayı tarafından yürütülen bu testler, katmanlı hava savunma doktrinini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bir kriz anında Polonya, Romanya ve Slovakya gibi stratejik ülkelere rotasyonla gönderilecek olan bu sistem, Ukrayna'daki savaştan çıkarılan derslerin bir sonucu olarak Doğu Avrupa üzerinde düşük maliyetli bir koruma kalkanı oluşturacak. Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar, modern hava savunma sistemlerinin en büyük zayıflığını ortaya çıkardı: Ekonomik asimetri. Üretim maliyeti yalnızca 20-40 bin euro olan ucuz bir kamikaze dronunu düşürmek için, savunma hattındaki ordular milyonlarca avroluk Patriot füzelerini ateşlemek zorunda kalıyordu. Bu durum, uzun vadede savunmacı ülkeyi ekonomik olarak çökertiyordu.

DZYNE Technologies tarafından geliştirilen IonStrike, bu maliyet krizini tamamen tersine çeviriyor: ABD ordusu, IonStrike önleyici füzesinin maliyetinin, imha ettiği kamikaze dronundan çok daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu sayede NATO orduları, sürü halindeki dron saldırılarına karşı "mali iflas" yaşamadan yanıt verebilecek. Sistem, hedefi santimetrik olarak tam ortadan vurmak zorunda değil. Kızılötesi (IR) arayıcı başlığı ve yakın infilak özellikli savaş başlığı sayesinde, gece operasyonlarında bile dronun çok yakınında patlaması hedefi imha etmek için yeterli oluyor.

IonStrike’ın askeri lojistik ve teknoloji dünyasında oluşturduğu asıl devrim, sisteme entegre edilen "radar bağımsız" ağ yapısı: Klasik füze bataryaları tek bir radara bağlı çalışır ve düşman o radarı vurursa tüm batarya kör kalır. IonStrike ise ağ merkezli savaş mimarisi sayesinde, ortak askeri ağdaki (FAAD veya IBCS) herhangi bir radardan veri alabiliyor. Örneğin; bir Sentinel veya Patriot radarı devre dışı kaldığında, komuta sistemi füzeyi havadayken bir başka radarın verisine anında yönlendirebiliyor.

