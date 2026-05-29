Dron ordularına tek başına meydan okuyor: Havada yön değiştiren akıllı silah deşifre oldu

Almanya'da konuşlu 52. Hava Savunma Topçu Tugayı tarafından yürütülen bu testler, katmanlı hava savunma doktrinini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bir kriz anında Polonya, Romanya ve Slovakya gibi stratejik ülkelere rotasyonla gönderilecek olan bu sistem, Ukrayna'daki savaştan çıkarılan derslerin bir sonucu olarak Doğu Avrupa üzerinde düşük maliyetli bir koruma kalkanı oluşturacak. Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar, modern hava savunma sistemlerinin en büyük zayıflığını ortaya çıkardı: Ekonomik asimetri. Üretim maliyeti yalnızca 20-40 bin euro olan ucuz bir kamikaze dronunu düşürmek için, savunma hattındaki ordular milyonlarca avroluk Patriot füzelerini ateşlemek zorunda kalıyordu. Bu durum, uzun vadede savunmacı ülkeyi ekonomik olarak çökertiyordu.