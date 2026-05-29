Dron ordularına tek başına meydan okuyor: Havada yön değiştiren akıllı silah deşifre oldu
ABD ordusu, modern savaş meydanlarının en büyük maliyet kabusu haline gelen kamikaze insansız hava araçlarını çok daha ucuza imha etmek amacıyla geliştirdiği IonStrike önleyici füze sistemini Avrupa'da test etmeye başladı. DZYNE Technologies tarafından geliştirilen ve geleneksel füzelerin aksine tek bir radara bağlı kalmadan havadayken bile yön değiştirebilen bu akıllı sistem, savunma hatlarındaki "mali iflas" krizini tamamen tersine çevirmeyi hedefliyor. Atıştan sonra bile operatör tarafından kontrol edilerek hedefi gerçek zamanlı olarak başka bir drona kaydırılabilen IonStrike'ın, testlerin ardından Polonya ve Slovakya gibi ülkelerin semalarını koruyan kalıcı bir NATO kalkanına dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.