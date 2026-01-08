Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 8 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
8 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,042 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 50,382 TL seviyelerinde seyrediyor.
