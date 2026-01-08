  • İSTANBUL
Ekonomi
Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Yasin Paşalı

Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 8 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

Foto - Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Foto - Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

Foto - Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

8 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Foto - Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,042 TL'den işlem görüyor.

Foto - Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Euro ise 50,382 TL seviyelerinde seyrediyor.

