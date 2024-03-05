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Sağlık
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Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

2024-03-05 10:20:44
Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu, A ve C vitaminleri bakımından zengin ve besin değeri yüksek bir içecektir. Prof. Dr. Neriman İnanç, domates suyunun faydaları ve zararları konusunda bilgi verdi. İşte detaylar…

#1
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Prof. Dr. Neriman İnanç, domates ve domates suyunun insan sağlığı için çok yararlı olduğunu söyledi. Bu mevsimde, oruç süresinin uzun olduğunu ve vücudun daha fazla besine ihtiyaç duyduğunu belirtti. İnanç, “Bu mevsimde, domates suyu gibi A ve C vitaminleri açısından zengin olan içecekleri tüketmeliyiz. Domates suyu, hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hem de sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bir bardak domates suyu, vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri karşılar” dedi.Domates suyu, A ve C vitaminleri açısından zengin ve sağlıklı bir içecektir. Ancak her şeyde olduğu gibi, domates suyunun da fazla tüketimi bazı zararları olabilir. Domates suyunun zararları şunlardır:

#2
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu asitli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, mide rahatsızlıkları olan kişilerde reflü, gastrit gibi sorunları tetikleyebilir.

#3
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu, oksalat adı verilen bir mineral içerir. Oksalat, böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden, böbrek sağlığına dikkat etmek için domates suyu tüketimini sınırlamak gerekir2.

#4
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu, likopen adı verilen bir antioksidan içerir. Likopen, cilt sağlığı için faydalıdır, ancak fazla alındığında ciltte lekelenmelere neden olabilir. Bu duruma likopenodermi denir.

#5
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu, polen alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Domateslerde, polene benzer bazı proteinler bulunur. Bu proteinler, ağızda kaşıntı, şişlik veya boğazda cızırtı gibi belirtilerle alerjiye neden olabilir.

#6
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyu, ticari olarak satılanlarda ilave tuz içerebilir. Tuz, kan basıncını yükseltebilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, domates suyu alırken tuz oranına dikkat etmek veya evde kendiniz yapmak daha sağlıklı olacaktır.

#7
Foto - Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Domates suyunun zararlarından korunmak için, ölçülü ve dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Domates suyunun faydalarından yararlanmak için, günlük 1-2 bardak içmek yeterlidir.

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