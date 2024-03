Domates suyu neden önemli? Hiç merak ettiniz mi?

Prof. Dr. Neriman İnanç, domates ve domates suyunun insan sağlığı için çok yararlı olduğunu söyledi. Bu mevsimde, oruç süresinin uzun olduğunu ve vücudun daha fazla besine ihtiyaç duyduğunu belirtti. İnanç, “Bu mevsimde, domates suyu gibi A ve C vitaminleri açısından zengin olan içecekleri tüketmeliyiz. Domates suyu, hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hem de sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bir bardak domates suyu, vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri karşılar” dedi.Domates suyu, A ve C vitaminleri açısından zengin ve sağlıklı bir içecektir. Ancak her şeyde olduğu gibi, domates suyunun da fazla tüketimi bazı zararları olabilir. Domates suyunun zararları şunlardır: