Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte 16 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar, euro fiyatları için kritik gün. Dolar ne kadar çıkacak? TC Merkez Bankası aralık ayına ilişkin faiz kararını bugün açıklayacak. Kritik karar öncesi dolar kuru fiyatları yine zirveleri aştı. Amerikan Merkez Bankası (FED) küresel piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FED politika faizini sabit tuttu. Peki Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte 16 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin fiyatları.