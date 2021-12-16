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Ekonomi
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Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte 16 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin fiyatları

2021-12-16 10:11:44
Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte 16 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar, euro fiyatları için kritik gün. Dolar ne kadar çıkacak? TC Merkez Bankası aralık ayına ilişkin faiz kararını bugün açıklayacak. Kritik karar öncesi dolar kuru fiyatları yine zirveleri aştı. Amerikan Merkez Bankası (FED) küresel piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FED politika faizini sabit tuttu. Peki Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte 16 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin fiyatları.

#1
Foto - ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Buna göre FED, beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. FED’in faizi sabit tutmasından sonra dolar kuru fiyatları yükselmeye başladı. FED toplantısı sonrası şimdi gözler Merkez Bankası’nın faiz kararda. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar yükseldi? İşte dolar kuru fiyatları.

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Buna göre FED, beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. FED’in faizi sabit tutmasından sonra dolar kuru fiyatları yükselmeye başladı. FED toplantısı sonrası şimdi gözler Merkez Bankası’nın faiz kararda. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar yükseldi? İşte dolar kuru fiyatları.

#2
Foto - Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenirken, dolar da sabahın ilk dakikalarından itibaren yükselmeye başladı. Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler ve Fed'in faiz patikasına ilişkin yönlendirmesinin ardından yurtiçi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Dolar ise Merkez'in kararını beklerken tarihi rekorunu kırdı.

Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenirken, dolar da sabahın ilk dakikalarından itibaren yükselmeye başladı. Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler ve Fed'in faiz patikasına ilişkin yönlendirmesinin ardından yurtiçi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Dolar ise Merkez'in kararını beklerken tarihi rekorunu kırdı.

#3
Foto - İşte saat 10:20 itibariyle dolar kuru fiyatları... Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 15,1103 TL, Dola satış fiyatı 15,1486 TL

İşte saat 10:20 itibariyle dolar kuru fiyatları... Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 15,1103 TL, Dola satış fiyatı 15,1486 TL

#4
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 17,088 TL,  Euro satış fiyatı 817,1282

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 17,088 TL,  Euro satış fiyatı 817,1282

#5
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 20,0688 TL, Sterlin satış fiyatı 20,1350 TL

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 20,0688 TL, Sterlin satış fiyatı 20,1350 TL

#6
Foto - İsviçre Frangı ne kadar? İsviçre Frangı alış fiyatı 16,3442 TL, İsviçre Frangı satış fiyatı 16,3948 TL

İsviçre Frangı ne kadar? İsviçre Frangı alış fiyatı 16,3442 TL, İsviçre Frangı satış fiyatı 16,3948 TL

#7
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 4,0354 TL, Riyal satış fiyatı 4,0556 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 4,0354 TL, Riyal satış fiyatı 4,0556 TL

#8
Foto - Merkez Bankası bugün faiz indirecek mi? Bloomberg HT'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin bugün politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde. Ankette 2 kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Merkez Bankası bugün faiz indirecek mi? Bloomberg HT'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin bugün politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde. Ankette 2 kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

#9
Foto - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

#10
Foto - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti. TCMB son 3 toplantısında toplamda 4 puan faiz indirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti. TCMB son 3 toplantısında toplamda 4 puan faiz indirdi.

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