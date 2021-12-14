2021-12-14 09:25:25 Dolar ne kadar? Dolar fiyatı bugün kaç lira? 14 Aralık dolar kuru, euro anlık fiyataları
Dolar kurunun 14 lira sınırına aşması sonrası Merkez Bankası, piyasaya üst üste 4. defa müdahale etti. Dün dolar kuru 15 TL’ye merdiven dayamaya çalıştığı sırada Merkez Bankası müdahalesi sonrası tekrar 14 TL’nin biraz üstüne kurun kapanışına doğru ise 13 TL’ye indiği görülmüştü. Anlık dolar kuru fiyatlarına bakıldığında 14 TL’nin üzerine çıktığı görüldü. Peki Merkez Bankası dolar kuru müdahalesi sonrası dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar anlık fiyatı ne kadar? Dolar düştü mü, dolar ne kadar düştü, euro ne kadar? İşte 14 Aralık 2021 güncel dolar kuru, euro fiyatı, sterlin son durum haberleri.