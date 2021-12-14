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Ekonomi
10
Dolar ne kadar? Dolar fiyatı bugün kaç lira? 14 Aralık dolar kuru, euro anlık fiyataları

2021-12-14 09:25:25
Dolar ne kadar? Dolar fiyatı bugün kaç lira? 14 Aralık dolar kuru, euro anlık fiyataları

Dolar kurunun 14 lira sınırına aşması sonrası Merkez Bankası, piyasaya üst üste 4. defa müdahale etti. Dün dolar kuru 15 TL’ye merdiven dayamaya çalıştığı sırada Merkez Bankası müdahalesi sonrası tekrar 14 TL’nin biraz üstüne kurun kapanışına doğru ise 13 TL’ye indiği görülmüştü. Anlık dolar kuru fiyatlarına bakıldığında 14 TL’nin üzerine çıktığı görüldü. Peki Merkez Bankası dolar kuru müdahalesi sonrası dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar anlık fiyatı ne kadar? Dolar düştü mü, dolar ne kadar düştü, euro ne kadar? İşte 14 Aralık 2021 güncel dolar kuru, euro fiyatı, sterlin son durum haberleri.

#1
Foto - Merkez Bankası, dün öğle saatlerinde dövizde yaşanan artışa satım yönünden müdahalede bulundu. Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Dolar fiyatı yatırımcıların ilgi odağı olurken gözler Merkez Bankası faiz kararı toplantısına odaklandı. Peki dolar kaç TL? 13 Aralık dolar ve euro ne kadar?

Merkez Bankası, dün öğle saatlerinde dövizde yaşanan artışa satım yönünden müdahalede bulundu. Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Dolar fiyatı yatırımcıların ilgi odağı olurken gözler Merkez Bankası faiz kararı toplantısına odaklandı. Peki dolar kaç TL? 13 Aralık dolar ve euro ne kadar?

#2
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 14,2386 TL, Dolar satış fiyatı 14,2885 TL

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 14,2386 TL, Dolar satış fiyatı 14,2885 TL

#3
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 16,0539 TL, Euro satış fiyatı 16,1187 TL,

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 16,0539 TL, Euro satış fiyatı 16,1187 TL,

#4
Foto - Sterlin ne kadar?  Sterlin alış fiyatı 18,7982 TL, Sterlin satış fiyatı 18,8897 TL,

Sterlin ne kadar?  Sterlin alış fiyatı 18,7982 TL, Sterlin satış fiyatı 18,8897 TL,

#5
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,7405 TL, Riyal satış fiyatı 3,7593 TL,

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,7405 TL, Riyal satış fiyatı 3,7593 TL,

#6
Foto - Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bekleyiş sürerken geçtiğimiz günlerde Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi için sınırlı alanın kaldığının altını çizdi. Böylece piyasalarda ''TCMB faiz indirimi uygulayacak mı?'' sorusu oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' söyledi. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bekleyiş sürerken geçtiğimiz günlerde Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi için sınırlı alanın kaldığının altını çizdi. Böylece piyasalarda ''TCMB faiz indirimi uygulayacak mı?'' sorusu oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' söyledi. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?

#7
Foto - FED toplantısı ne zaman? Fed toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. FED yılın son toplantısını aralık ayında yapacak. Son toplantının ardından yapılan açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapacak.

FED toplantısı ne zaman? Fed toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. FED yılın son toplantısını aralık ayında yapacak. Son toplantının ardından yapılan açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapacak.

#8
Foto - ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

#9
Foto - ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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