Dolar ne kadar? Dolar fiyatı bugün kaç lira? 14 Aralık dolar kuru, euro anlık fiyataları

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bekleyiş sürerken geçtiğimiz günlerde Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi için sınırlı alanın kaldığının altını çizdi. Böylece piyasalarda ''TCMB faiz indirimi uygulayacak mı?'' sorusu oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' söyledi. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?