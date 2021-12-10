Dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin, riyal fiyatı

Dolar Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' açıklamalarından bulundu. Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikaları Toplantısı (PPK) sonrasında belli olacak.