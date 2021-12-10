2021-12-10 09:44:48 Dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin, riyal fiyatı
Döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların merakla değişimini beklediği ve döviz fiyatlarını güncel olarak takip eden insanların hemen hemen her gün sordukları soruların başında; Dolar ne kadar oldu? Dolar fiyatları dün günü nasıl kapattı? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? yer almakta. Hazırlamış olduğumuz bu haberde dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz...