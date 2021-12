Dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin, riyal fiyatı

Özellikle son günlerde dolar kaç lira sorusunun yanıtı her gün, her an ve her saniye değişiyor. Gözler hem ABD Merkez Bankası FED hem de TCMB’den gelecek açıklamalarda. Dolar kurunun yükseklerde olması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günmedimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kurun bir zaman sonra düşeceğini söylemesi dolar düşecek mi, dolar ne kadar düşer, dolar nereye kadar düşer? sorularını beraberinde getirdi. Dolar ve Avro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Dolardaki yükseliş sürüyor mu? Dolar düşer mi? Dolar almak karlı mı? Dolar satmalı mı? İşte 10 Aralık Cuma dolar kuru anlık fiyatları.