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Ekonomi
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Dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin, riyal fiyatı

2021-12-10 09:44:48
Dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin, riyal fiyatı

Döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların merakla değişimini beklediği ve döviz fiyatlarını güncel olarak takip eden insanların hemen hemen her gün sordukları soruların başında; Dolar ne kadar oldu? Dolar fiyatları dün günü nasıl kapattı? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? yer almakta. Hazırlamış olduğumuz bu haberde dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz...

#1
Foto - Özellikle son günlerde dolar kaç lira sorusunun yanıtı her gün, her an ve her saniye değişiyor. Gözler hem ABD Merkez Bankası FED hem de TCMB’den gelecek açıklamalarda. Dolar kurunun yükseklerde olması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günmedimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kurun bir zaman sonra düşeceğini söylemesi dolar düşecek mi, dolar ne kadar düşer, dolar nereye kadar düşer? sorularını beraberinde getirdi. Dolar ve Avro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Dolardaki yükseliş sürüyor mu? Dolar düşer mi? Dolar almak karlı mı? Dolar satmalı mı? İşte 10 Aralık Cuma dolar kuru anlık fiyatları.

Özellikle son günlerde dolar kaç lira sorusunun yanıtı her gün, her an ve her saniye değişiyor. Gözler hem ABD Merkez Bankası FED hem de TCMB’den gelecek açıklamalarda. Dolar kurunun yükseklerde olması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günmedimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kurun bir zaman sonra düşeceğini söylemesi dolar düşecek mi, dolar ne kadar düşer, dolar nereye kadar düşer? sorularını beraberinde getirdi. Dolar ve Avro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Dolardaki yükseliş sürüyor mu? Dolar düşer mi? Dolar almak karlı mı? Dolar satmalı mı? İşte 10 Aralık Cuma dolar kuru anlık fiyatları.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz'' dedi. Erdoğan, dolar kuru üzerinden ekonomiye yapılan saldırılara karşı da kararlı olacakları belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru bugün düştü mü? Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz'' dedi. Erdoğan, dolar kuru üzerinden ekonomiye yapılan saldırılara karşı da kararlı olacakları belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru bugün düştü mü? Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu?

#3
Foto - Dolar ne kadar bugün? Dolar alış fiyatı 13,8377 TL, Dolar satış fiyatı 13,8548 TL

Dolar ne kadar bugün? Dolar alış fiyatı 13,8377 TL, Dolar satış fiyatı 13,8548 TL

#4
Foto - Euro bugün ne kadar? Euro alış fiyatı 15,6585 TL, Euro satış fiyatı 15,6904 TL,

Euro bugün ne kadar? Euro alış fiyatı 15,6585 TL, Euro satış fiyatı 15,6904 TL,

#5
Foto - Sterlin ne kadar oldu? Sterlin alış fiyatı 18,2989 TL, Sterlin satış fiyatı 18,3770 TL,

Sterlin ne kadar oldu? Sterlin alış fiyatı 18,2989 TL, Sterlin satış fiyatı 18,3770 TL,

#6
Foto - Riyal ne kadar oldu? Riyal alış fiyatı 3,6804 TL, Riyal satış fiyatı 3,6989 TL

Riyal ne kadar oldu? Riyal alış fiyatı 3,6804 TL, Riyal satış fiyatı 3,6989 TL

#7
Foto - Dolar Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' açıklamalarından bulundu. Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikaları Toplantısı (PPK) sonrasında belli olacak.

Dolar Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar/TL kuru hakkında ''Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin'' açıklamalarından bulundu. Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikaları Toplantısı (PPK) sonrasında belli olacak.

#8
Foto - Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk algısının gerilediğini bildirdi.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk algısının gerilediğini bildirdi.

#9
Foto - Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki dolar düşer mi? FED varlık artırım kararını ne zaman açıklayacak?

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki dolar düşer mi? FED varlık artırım kararını ne zaman açıklayacak?

#10
Foto - ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında Faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Bir süredir 1780,1800 dolar bandına sıkışan ons altın ABD'den gelecek olan Enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışacak. Kritik veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında Faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Bir süredir 1780,1800 dolar bandına sıkışan ons altın ABD'den gelecek olan Enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışacak. Kritik veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

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