Dolar anlık fiyatı ne kadar? 15 Aralık 2021 Çarşamba Dolar, euro, sterlin anlık fiyatları

Dolar yatırımcıları Fed’in kararını 15 Aralık akşamı açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu dile getirmişti. Dolar kuru fiyatları ABD’den gelecek FED’in açıklamasına kilitlenirken, yarın ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aralık ayına ilişkin faiz kararı açıklanacak. Dolar kuru, euro fiyatı ile sterlin alım satım fiyatları açısından bugün ve yarın döviz kurları açısından oldukça önemli. Peki Merkez Bankası açıklaması sonrası dolar kuru müdahalesi sonrası dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar anlık fiyatı ne kadar? Dolar düştü mü, dolar ne kadar düştü, euro ne kadar? İşte 15 Aralık 2021 güncel dolar kuru, euro fiyatı, sterlin son durum haberleri.