'Dolar 40 lira olacak' yetmedi! Şimdi de gizli rapor

onuyu TRT Haber'e değerlendiren AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, yapılan spekülasyonları yersiz bulduğunu söyledi. Develi, şöyle devam etti: "Bunların hiçbir şekilde iktisadi bir temeli, rasyonel temeli yoktur. Neden diyeceksiniz? Bakın son süreçte Türkiye'de cari dengede bir iyileşme söz konusu. Aynı şekilde CDS'de bir düşüş söz konusu. Bunun yanı sıra aynı zamanda da biliyorsunuz artık kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'ye dair not artışları başlatmış durumda. Diğer taraftan Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sürecinin haziran gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Bunların hepsi TL'nin daha güçlü olması için gerekli olan gelişmeler."