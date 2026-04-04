  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Yunanistan'da siyasi Analist Yiannos Charalambidis, katıldığı bir canlı yayında Türkiye karşıtı propagandaya dayanamadı ve sunucuya tepki gösterdi.

9
#1
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan "Güncel Konuları Yorumluyoruz" programında, Türkiye’nin askeri kapasitesi ve savunma sanayii üzerine yapılan değerlendirmeler stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Siyasi Analist Dr.Yiannos Charalambides'in, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli üretim gücünü anlatması üzerine Yunan sunucu çılgına döndü.

#2
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Charalambides, Türkiye’nin askeri kapasitesini İran ile kıyaslayanlara karşı çıkarak, Ankara’nın savunma sanayiindeki devriminden bahsetti "İsrail'in dediğini gibi Türkiye’nin yeni bir İran olma imkanı yok çünkü Türkiye çok daha başarılı. Son 20 yılda muhteşem bir savunma sanayii kurdu ve hızla ilerliyor. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir orduya ve kendi silah sistemlerini üreten devasa bir yapıya sahip."

#3
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Programın en ilginç anı, Charalambides’in İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardığı kısım oldu. Sunucunun Türkiye’nin hedef olduğu iddialarına tokat gibi bir cevap geldi:

#4
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

"İsrail'de konuştuğum üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlar bana açıkça şunu söylüyor: 'Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz çünkü Türkiye'den korkuyoruz.Yönetim korkuyor' Türkiye, İran gibi bir güç değil. Savaş alanında savaşabildiğini ve kazandığını defalarca kanıtlamış gerçek bir güçtür. Türkiye'yi sakın küçümsemeyin"

#5
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Sunucunun "Bizim F35’lerimiz, Rafale’lerimiz var" savunmasına karşı Charalambides Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünü hakkında şöyle konuştu:

#6
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

"Türkiye’nin sahip olduğu askeri silah sistemlerinden haberiniz var mı? Bölgeyi felç edebilecek radarları var. Birkaç saat içinde ordumuzu felç edebilirler. Kendi üretimleri olan son derece modern radar sistemleri var ve bu sistemler topçu birliklerimizi 2 dakika içinde tespit edip imha edebilir. Türkiye'nin dronlarını ve 5. nesil uçak KAAN üretim seviyesini görmezden gelemezsiniz."

#7
Foto - Canlı yayında Türkiye kavgası: Türk radarları birkaç saatte her şeyi felç eder, propaganda yapmayın

Sunucunun, Charalambides’i "Türk tezlerini savunmakla" suçlaması üzerine gerilim zirveye çıktı. Charalambides, sunucunun vatanseverlik maskesi altında halkı yanılttığını belirterek şöyle tepki gösterdi: "Kanepeden vatanseverlik yapmayı kabul etmiyorum. Yunan halkını yanıltmayın. Ben sınır hattında yaşıyorum ve karşıdaki gücü görüyorum. Türk ordusunun büyüklüğü ve silah sistemleri hakkında yanlış bilgi yayma hakkınızı elinizden alıyorum. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, gelin sizi cephe hattına götüreyim de Türkiye'nin neleri olduğunu kendi gözlerinizle görün!" KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyman

Mazlumun umudu, zalimin korkusu, Hz. Muhammed'in ordusu!

hasel

Yunan hayal pesinde.Türkiye savaşırsa kaybeder ve 50 sene geri gider.CHARALAMBİDES birşey bilmese konuşmaz.Ya bilmediklerini bilseydi;herhalde kalp krizinden kendisi de,karşısındakiler de giderdi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ süreci ve Ermenistan’ın tarihi dış politikasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem

Suriye'de halk sokaklara indi

İsrail'in Ortadoğu'yu karıştıran saldırıları sonrası Suriye'de halk sokaklara indi. Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gösterileri düzenlend..
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "du..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23