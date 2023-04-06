2023-04-06 22:13:58 'Doğunun gizli denizi'nin rengi değişti!
Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü'nün rengi değişti. Bölge dronla havadan görüntülendi.
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Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü'nün rengi değişti. Bölge dronla havadan görüntülendi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki halk arasında "doğunun gizli denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü kıyısı çamurla kaplanarak renk değiştirdi. Göldeki kirlilik dron ile havadan görüntülendi.
Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, eşsiz manzarası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.
Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih ediyor.
İki adası ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü'nün kıyı şeridi çamurla kaplanırken, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar da dikkat çekti. Bir kısmı kahverengiye boyanan Hazar Gölü, dron ile havadan da görüntülendi.
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