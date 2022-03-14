Doğu Anadolu'daki marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

Erzurum'da Yakutiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, son zamanlarda vatandaşlardan gelen talep ve şikayet üzerine marketlerde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi. Başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetim yapan ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını kontrol etti. Kontrollerini sürdüren ekipler, kasa ve etiket fiyatlarında aykırılık tespit ettikleri gıda satıcılarının haklarında işlem yapılması için Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne bildirecek.