Doğu Anadolu'daki marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

TUNCELİ Tunceli'de de fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri belirli aralıklarla marketleri denetleyerek, raflardaki etiket ile kasadaki fiyatların birbirine uyup uymadığını kontrol ediyor. Valilikten yapılan açıklamada kentte bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi. Açıklamada, il genelinde ekiplerin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.