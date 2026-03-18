'Bize parayla satın alamadığımız silahları verdiler' demişlerdi! Türkiye ükeye resmen çıkarma yaptı

BAMEX'in bir diğer önemli özelliğinin de uzun vadeli bir platform olarak planlanması olduğuna dikkati çeken Saraç, 2026'dan sonra fuarın 2 yılda bir düzenleneceğini ve zamanla tüm bölgeyi kapsayan güçlü bir uluslararası platform haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Saraç, şunları kaydetti: "Bugün Afrika'nın, özellikle Sahel bölgesinin ve dünyanın içinde bulunduğu güvenlik ve jeopolitik ortam düşünüldüğünde, bu formatta bir fuarın önemi oldukça büyük. BAMEX yalnızca ürünlerin sergilendiği klasik bir fuar değil, aynı zamanda gerçek ihtiyaçların gerçek çözümlerle buluştuğu ve katılımcıların ürünlerini gelen üst düzey devlet delegasyonlarına sahada birebir denetebildiği bir platform. Bu nedenle hem katılımcılar hem de delegasyonlar açısından güçlü işbirliklerinin ve somut sonuçların ortaya çıktığı bir etkinlik haline gelmesini amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz, BAMEX'i zaman içinde dünyanın en farklı, verimli ve kazanç odaklı savunma platformlarından biri haline getirmek."