'Bize parayla satın alamadığımız silahları verdiler' demişlerdi! Türkiye ükeye resmen çıkarma yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afrika kıtasında birçok ülke Türk savunma ürünlerini kullanıyor. Bu ürünlerin uzun vadede Fransız sömürgeciliğine büyük bir darbe indirdiği herkes tarafından biliniyor. Türkiye'nin bölgeye ilişkin yatırımları sürerken Türk savunma devleri Mali'ye resmen çıkarma yaptı.

Yıllarca Mali, Nijer ve Burkina Faso sınır bölgesindeki güvenlik sorunları nedeniyle "terör koridoru" olarak anılan bu coğrafya, Afrika'nın en stratejik savunma sanayi buluşma noktasına dönüşüyor. Bamako Expo 2026 (BAMEX'26) Afrika kıtasının sahne olduğu en kapsamlı savunma sanayi fuarı olma iddiasıyla 9-13 Kasım tarihlerinde Bamako'da ikinci kez kapılarını açacak.

54 Afrika ülkesinden ve ilgili birçok devletten üst düzey resmi ve savunma delegasyonlarını tek çatı altında buluşturacak fuar için Türk ve uluslararası firmalara açık kayıt süreci başladı. BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı ve The Peak Defense Genel Müdürü Harun Saraç, geçen yıl ilk kez düzenlenen BAMEX'in, Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımına açık bir organizasyon olduğunu söyledi. Türkiye'nin kendi alanlarında önde gelen birçok firmasının fuarda yer aldığına ve yaklaşık 35 ülkeden resmi delegasyonların Bamako'ya gelerek etkinliği yakından takip ettiklerini dile getiren Saraç, ilk yılı olmasına rağmen BAMEX'in hem katılımcılar hem de delegasyonlar açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Bu yıl düzenlenecek BAMEX'in ise daha farklı bir formatla yapılacağını belirten Saraç, şu değerlendirmede bulundu: "Bu yıl fuar tamamen uluslararası bir platform olacak ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı firmalar fuarda yer alabilecek. Delegasyon tarafında da önemli bir büyüme bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık 35 ülkeden delegasyon ağırlamıştık, bu yıl bu sayıyı 2 katına çıkarmayı, katılımcı firma sayısını ise yaklaşık 3 kat büyütmeyi hedefliyoruz. Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak isterim. BAMEX'te amacımız kalabalık oluşturmak değil, doğru firmaları doğru karar vericilerle buluşturmak. Bu nedenle katılımcı seçiminde oldukça titiz davranıyoruz. Her başvuran firmayı kabul etmek yerine gerçekten kaliteli ürünlere sahip, sahada karşılığı olan ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şirketleri seçiyoruz.

İlk fuarımızda yaklaşık 150 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluştu. Bu yıl ise çok daha geniş bir uluslararası katılımla birlikte bu rakamın 500 milyon dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz." Harun Saraç, geçen yıl hem katılımcı firmalardan hem de gelen delegasyonlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Delegasyonları doğrudan üreticilerle ve gerçekten kaliteli teknolojilerle buluşturduklarını dile getiren Saraç, bu yıl ise fuara olan ilginin çok daha yüksek olduğunu ve birçok ülkeden katılım talebi aldıklarını bildirdi.

BAMEX'in bir diğer önemli özelliğinin de uzun vadeli bir platform olarak planlanması olduğuna dikkati çeken Saraç, 2026'dan sonra fuarın 2 yılda bir düzenleneceğini ve zamanla tüm bölgeyi kapsayan güçlü bir uluslararası platform haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Saraç, şunları kaydetti: "Bugün Afrika'nın, özellikle Sahel bölgesinin ve dünyanın içinde bulunduğu güvenlik ve jeopolitik ortam düşünüldüğünde, bu formatta bir fuarın önemi oldukça büyük. BAMEX yalnızca ürünlerin sergilendiği klasik bir fuar değil, aynı zamanda gerçek ihtiyaçların gerçek çözümlerle buluştuğu ve katılımcıların ürünlerini gelen üst düzey devlet delegasyonlarına sahada birebir denetebildiği bir platform. Bu nedenle hem katılımcılar hem de delegasyonlar açısından güçlü işbirliklerinin ve somut sonuçların ortaya çıktığı bir etkinlik haline gelmesini amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz, BAMEX'i zaman içinde dünyanın en farklı, verimli ve kazanç odaklı savunma platformlarından biri haline getirmek."

Türkiye bilindiği üzere bölge ülkelerine savunma ve enerji alanında sağladığı destekle biliniyor. Bununla ilgili konuşan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, "Başka ülkelerden ücreti ile satın alamadığımız silahları Türkiye'den aldık" demişti.

