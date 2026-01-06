Doğalgazda yeni sistem! Bu şehirlerde oturanlar artık daha yüksek fatura ödeyecek

2025 yılının şubat ayında elektrik faturaları için başlayan 'kademeli tarife' uygulaması, bu yıl itibarıyla doğalgaz faturalarında da uygulanacak. Yaşanılan şehrin ortalama soğukluk derecesine göre Bakanlık tarafından belirlenecek referans değerler, hangi ilde yaşayan vatandaşlara ne kadar sübvansiyon sınırı koyulacağını ortaya çıkaracak. Belirlenen tutarın üzerinde tüketim yapanlar, elektrik faturalarında olduğu gibi devlet desteğinden tamamen faydalanamayacak. Bu durum ise ödenecek faturaların iki kat artmasına neden olacak.