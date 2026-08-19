Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu
Suriye'de Haseke'de bulunan doğalgaz tesisine kasıtlı bir şekilde sabotaj düzenlendi. Tesiste gaz akışı durduruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'de Haseke'de bulunan doğalgaz tesisine kasıtlı bir şekilde sabotaj düzenlendi. Tesiste gaz akışı durduruldu.
Mepanews'te yer alan habere göre, Suriye Petrol Şirketi, Haseke'deki Cebse Gaz Tesisi'nden çıkan gaz ihracat hattında salı günü sabah saat 04.00'te patlama meydana geldiğini ve olayın ardından hat üzerinden gaz akışının durduğunu açıkladı.
Suriye devlet haber ajansının (SANA) aktardığı şirket açıklamasında, ilk incelemelerin patlamanın "sabotaj eylemi" sonucu meydana geldiğini gösterdiği belirtildi. Şirket, soruşturmanın tamamlanması ve olayın sorumlularının tespit edilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca petrol ve doğal gaz tesisleri ile şirkete bağlı nakil hatlarının güvenliğini artırmak amacıyla ek önlemler alınmaya başlandığı belirtildi. Şirket, petrol ve gaz tesislerinin hedef alınmasının vatandaşların evlerine ulaşan bir hizmetin yanı sıra zor koşullarda çalışan personelin emeğinin de hedef alınması anlamına geldiğini vurguladı.
Cebse petrol ve gaz sahaları, Haseke'nin güney kırsalında yer alıyor. Bölgede yüzlerce petrol ve doğal gaz kuyusu bulunuyor. Sahaların Suriye'nin toplam yerel petrol ve gaz üretiminin önemli bir bölümüne katkı sağladığı ve Suriye Petrol Şirketi'nin denetiminde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Suriye Petrol Şirketi, patlamanın ardından kuyuların izole edildiğini, güvenlik vanalarının kapatıldığını ve bölgenin tamamen güvenlik altına alındığını açıkladı. Olayda şirket çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.
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