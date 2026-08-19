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Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Suriye'de Haseke'de bulunan doğalgaz tesisine kasıtlı bir şekilde sabotaj düzenlendi. Tesiste gaz akışı durduruldu.

#1
Foto - Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Mepanews'te yer alan habere göre, Suriye Petrol Şirketi, Haseke'deki Cebse Gaz Tesisi'nden çıkan gaz ihracat hattında salı günü sabah saat 04.00'te patlama meydana geldiğini ve olayın ardından hat üzerinden gaz akışının durduğunu açıkladı.

#2
Foto - Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Suriye devlet haber ajansının (SANA) aktardığı şirket açıklamasında, ilk incelemelerin patlamanın "sabotaj eylemi" sonucu meydana geldiğini gösterdiği belirtildi. Şirket, soruşturmanın tamamlanması ve olayın sorumlularının tespit edilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığını bildirdi.

#3
Foto - Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Açıklamada ayrıca petrol ve doğal gaz tesisleri ile şirkete bağlı nakil hatlarının güvenliğini artırmak amacıyla ek önlemler alınmaya başlandığı belirtildi. Şirket, petrol ve gaz tesislerinin hedef alınmasının vatandaşların evlerine ulaşan bir hizmetin yanı sıra zor koşullarda çalışan personelin emeğinin de hedef alınması anlamına geldiğini vurguladı.

#4
Foto - Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Cebse petrol ve gaz sahaları, Haseke'nin güney kırsalında yer alıyor. Bölgede yüzlerce petrol ve doğal gaz kuyusu bulunuyor. Sahaların Suriye'nin toplam yerel petrol ve gaz üretiminin önemli bir bölümüne katkı sağladığı ve Suriye Petrol Şirketi'nin denetiminde faaliyet gösterdiği belirtildi.

#5
Foto - Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu

Suriye Petrol Şirketi, patlamanın ardından kuyuların izole edildiğini, güvenlik vanalarının kapatıldığını ve bölgenin tamamen güvenlik altına alındığını açıkladı. Olayda şirket çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

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