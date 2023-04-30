  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
7
Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

2023-04-30 14:23:01
Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

Günlük hayatımızda kullanmadığımız ama oldukça faydaları olan birçok gıda bulunuyor. Unutulmaya yüz tutan besinler var. Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti. Sağlığa hitap eden bu bitki herkese şifa kaynağı oldu. Gayretiniz varsa bunu kullanın... Bi bakıverin birçok kişi hiç bu faydaları bilmiyor!

#1
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var! Birçok bilimsel çalışmanın Akgünlük bitkisinin geleneksel kullanımını desteklediğini vurgulayan Dr. Ömer Coşkun, şunları kaydetti: ''Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir.

#2
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir. Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı, nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri de vardır.''

#3
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

Akgünlük bitkisinin kanser hastalığında tümör büyümesini önlemede, kötü hücrelerin çoğalmasını ve yayılmasını engellemede de etkili olduğunu söyleyen Coşkun, sağlık açısından son derece önem taşıyan Akgünlük bitkisinin, Türkiye'de daha fazla tanıtılıp kullanımının yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

#4
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

İşte Akgünlük bitkisinin daha birçok bilinmeyen faydaları... Mide ülseri : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir. Gastrit : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir. Öksürük : Günlük, çamsakızı öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlük manganla ( ateşe) atılıp buharı teneffüs (tütsülenir) edilir.

#5
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

Nefes Darlığı : Günlük, sinir otuyla öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlükle tütsülenir. Ses Kısıklığı : Günlük çiğnenmeye devam edilir, günlük tütsüsü yapılır. Havuç ile pişirilip yedirilir. Unutkanlık : Günlük kuru üzümle beraber çiğnenip yenmeye devam edilir. Günde 21 adet kuru üzüm, 3-5 adet günlük. Yara : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir. Kekemelik : Günlük sakızı çiğnenmeye devam edilir.

#6
Foto - Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

İltihap : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir. Romatizma : Günlük öğütülüp sıcak bal şerbetine katılıp içilmeye devam edilir. Akgünlük sakızı : Afrika ve Hindistan'da yetişen bir ağaçtır. Ağaç kabukları çizilerek sütü alınır. Kuruyunca günlük sakızı elde edilir. Çocuklarınıza mutlaka kuru üzümle günlük çiğnediğinizde zihin açar unutkanlığı önler.

Doları olanlar şaşkın! Analiz ettiler: Kur o rakamı görecek!
Ekonomi

Doları olanlar şaşkın! Analiz ettiler: Kur o rakamı görecek!

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve dolar kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve dolar kurlarını..
Hasan Can Kaya yine pislik kustu! Sosyal medyadan tepki üstüne tepki
Medya

Hasan Can Kaya yine pislik kustu! Sosyal medyadan tepki üstüne tepki

Yayınladığı programlarla izleyenlere bel altı küfürler savurup komedi yaptığını sanan Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Hasan Can Kaya'n..
Avrupa’da benzin, zam, elektrik ve hayat pahalılığı: Cevabı merak ediliyor! İthalat 10 kattan fazla düştü
Ekonomi

Avrupa’da benzin, zam, elektrik ve hayat pahalılığı: Cevabı merak ediliyor! İthalat 10 kattan fazla düştü

Shell ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi şirket ve kuruluşların temsilcileri de, Avrupalıların gaz, petrol, benzin, elektrik ve ısınma için ..
Can Tanrıyar-Muhammed Yakut ilişkisi ispatlandı!
Gündem

Can Tanrıyar-Muhammed Yakut ilişkisi ispatlandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltın..
Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız
Gündem

Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i 'panayır' ifadesiyle hedef alan Emin Çapa'ya cevap verdi.
Ahmet Şık konuştu, Emek ve Özgürlük İttifakı karıştı
Gündem

Ahmet Şık konuştu, Emek ve Özgürlük İttifakı karıştı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Miletvekili Ahmet Şık'ın HDP ile ilgili söylediği "Selahattin’i çıkar HDP’den, ortada HDP kalmıyor. Yeterince Tür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23