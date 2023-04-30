Doğal şifa kaynağı, aklınıza gelebilecek her hastalığı o söküp atıyor! Gayretiniz varsa akgünlük bitkisi müthiş

Günlük hayatımızda kullanmadığımız ama oldukça faydaları olan birçok gıda bulunuyor. Unutulmaya yüz tutan besinler var. Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti. Sağlığa hitap eden bu bitki herkese şifa kaynağı oldu. Gayretiniz varsa bunu kullanın... Bi bakıverin birçok kişi hiç bu faydaları bilmiyor!