Doğal antibiyotik görevi gören ve enfeksiyonları önleyen 15 besin

Bitkilerin çok azı soğuk algınlığı ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına karşı soğan kadar iyi savaşabilir. Ayrıca yemeklere de lezzet verir. Ne işe yarar? Soğanların zengin olduğu biyolojik olarak aktif maddeler bağışıklığı arttırmaya, patojenik mikroorganizmaları öldürmeye, bağırsak florasını normalleştirmeye, ağız boşluğunun mikrobiyal dengesini geri kazanmaya, metabolizmayı harekete geçirmeye, hematopoezi ve kan temizlemeyi teşvik etmeye yardımcı olur. Ayrıca bazı cilt hastalıkları ile baş etmeye yardımcı olabilirler. Soğan suyu gerçek bir doğal antibiyotiktir. Ne zaman alınır? Soğuk aylarda ve genel olarak her gün hastalıkları önlemek için tüketilebilirler. Sadece soğuk algınlığı virüsleriyle değil, aynı zamanda streptokoklar, dizanteri, difteri ve tüberküloz basili gibi mikroplarla da savaşabilirler. Nasıl kullanılır? Çiğ, haşlanmış ve kızartılmış şekilde kullanılabilen çok yönlü bir besindir. Ayrıca ballı soğan suyu (1:1 oranında) şeklinde öksürük tedavisi için kullanılabilir. Hasta bir kişinin odasında kesebilir ve kokusunu yayabilirsiniz, böylece mikroplar tam anlamıyla anında ölür. Yan etkiler Böbrek ve karaciğer hastalıkları, gastrointestinal hastalıkların alevlenmesi ve hipertansiyon durumunda dikkatli kullanılmalıdır.