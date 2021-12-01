Doğal antibiyotik görevi gören ve enfeksiyonları önleyen 15 besin

Orman meyvelerinin kraliçesi olan kızılcıklar, tüm yıl boyunca tüketilebilir ve donmuş olarak faydalı özelliklerini korur. Ne işe yarar? Antiviral ve antibiyotik özelliklere sahiptir ve mükemmel bir antioksidandır. Kızılcık, bakterilerin mesanenin duvarlarına yapışmasını önleyerek enfeksiyonları önler. Kızılcık, ağızdaki bakterilerle de savaşmaya yardımcı olarak diş çürümesine ve periodontal hastalığa karşı yardımcı olur. Kızılcık, en büyük doğal antibiyotiklerden biridir. Kızılcıklarda, antibiyotiklerin E. Coli sınıfının mikroplarına (böbreklerin, mesanenin, enfeksiyöz gastroenterit iltihabına neden olan büyük bir bakteri grubu) karşı etkisine benzer asitler vardır. Deneyler, kızılcık özünün geleneksel antibiyotiklere dirençli hale gelen bakteri türlerine karşı bile etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, kızılcıkların iyileştirici özelliklerinin mide ülserlerine neden olan Helicobacter Pilori bakterilerinin yayılmasını önlediğini göstermektedir. Ne zaman alınır? Genitoüriner sistem hastalıkları ile ağız boşluğu hastalıklarında özellikle yararlıdır. Uzun zamandır ateş, soğuk algınlığı, iskorbüt, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı ve salgı yetmezliği olan kronik gastrit hastaları için de kullanılmaktadır. Nasıl kullanılır? Kızılcık suyu, kaynatılmış kızılcık ve reçel şeklinde tüketilebilirler. Meyve suyundan losyonlar egzama ve farklı cilt hastalıkları için kullanılabilir. Yan etkiler Akut aşamada ürolitiyazis, gut, mide veya duodenum ülseri durumunda önerilmez.