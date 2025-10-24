Doğa mı Petrol mu? Trump yönetimi Alaska Yaban Hayatı Sığınağı’nı sondaja açıyor

YEREL TOPLULUKLAR NE DÜŞÜNÜYOR? Burgum’a Washington, D.C.’de Alaska’nın Cumhuriyetçi Valisi Mike Dunleavy ve eyaletin kongre delegasyonu eşlik etti. Açıklamalar arasında, önceki yönetim tarafından iptal edilen sığınaktaki petrol ve gaz kiralarının yeniden yürürlüğe konması kararı da vardı. Mart ayında bir federal yargıç, Biden yönetiminin bu kiraları iptal etme yetkisine sahip olmadığına hükmetmişti. Bu kiralar, Trump’ın ilk döneminin sonunda yapılan ve sığınak için tarihte ilk kez düzenlenen kiralama satışında en büyük teklifi veren eyalet şirketi tarafından tutuluyordu. Sığınak yakınlarındaki Yerli Gwich topluluklarının liderleri, kıyı ovasını kutsal kabul ediyor ve bu bölgenin kendilerinin geçim kaynağı olan ren geyiği sürüsü için önemine dikkat çekerek sondaja karşı çıkıyor. Sığınak içinde yer alan Inupiaq topluluğu Kaktovik’in liderleri ise sondajı destekliyor ve sorumlu petrol geliştirmeyi bölgelerinin ekonomik refahı için kilit önemde görüyor.