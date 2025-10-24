Haber Merkezi Giriş Tarihi: Doğa mı Petrol mu? Trump yönetimi Alaska Yaban Hayatı Sığınağı’nı sondaja açıyor
Trump yönetimi, Alaska'nın Arktik Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı'nı petrol ve doğal gaz sondajına açma planlarını onaylayarak ekonomik çıkarlar ile çevrenin korunması arasındaki şiddetli tartışmaları yeniden alevlendirdi. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, perşembe günü Alaska’nın Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nın kıyı ovasını olası petrol ve gaz sondajına açma planlarını kesinleştirdi. Bu karar, ülkenin çevresel mücevherlerinden birinde sondaj yapılıp yapılmaması konusunda uzun süredir devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi. ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum perşembe günü yaptığı açıklamada, kutsal kabul edilen ve Yerli Gwich’in halkı için özel anlam taşıyan 631 bin 309 hektarlık kıyı ovasında gelecekteki kiralama satışlarının önünü açan kararı duyurdu. Plan, Başkan Donald Trump ve Kongre’deki Cumhuriyetçilerin bu bölümü olası gelişmelere yeniden açma yönündeki vaatlerini yerine getiriyor. Trump’ın yaz aylarında kabul edilen vergi indirimleri ve harcama kesintilerini içeren yasası, 10 yıllık dönemde sığınakta en az dört kiralama satışının yapılmasını öngörüyordu.