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Gıda
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Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

2023-10-28 10:12:42
Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

Birçok insan atıştırmalıklar yüzünden zayıflayamıyor. Onlar bu yüzden diyetleri de yarım bırakıyor. Peki, atıştırmalıklarla zayıflamayı hiç düşündünüz mü? Sağlıksız atıştırmalıklara olan isteğimizi yönetmek ve atıştırma sırasında akıllı seçimler yapmak çok önemlidir. Lif, protein ve temel besin maddeleri açısından yüksek olan sağlıklı atıştırmalık seçeneklerini tercih ederek iştahınızı durdurabilirsiniz. İşte şeker oranı düşük, lif ve protein oranı yüksek, besin açısından yoğun atıştırmalıklar:

#1
Foto - Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

FINDIK EZMELİ TAZE MEYVE Elma, muz gibi meyveler doğal olarak tatlıdır ve vitamin ve mineral açısından zengindir. Lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık oluşturmak için badem, kaju veya fıstık ezmesi gibi bir kaşık dolusu fındık ezmesiyle birleştirilebilirler. Fındık ezmesi, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve fantastik dozda protein ve lif sunan mükemmel yağlar içerir.

#2
Foto - Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

YULAF Yulaf, yağ ve kalori oranı da düşük olduğundan kilosunu korumak isteyen herkes için harika bir atıştırmalık seçeneğidir. Yulaf krakerleri, lezzetlerini arttırmak ve ek besin sağlamak için çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırılabilir.

#3
Foto - Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

KÖZLENMİŞ LEBLEBİ Kavrulmuş leblebi, zevkinize göre tatlandırılabilen ve baharatlanabilen lezzetli ve çıtır bir atıştırmalıktır. Protein, lif ve vitamin bakımından zengin oldukları için cips ve diğer işlenmiş atıştırmalıkların yerine besleyici bir alternatiftir. Konserve nohutları biraz yağ ve sevdiğiniz baharatlarla fırında kavurarak evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

#4
Foto - Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

SAĞLIKLI TAHIL KURABİYELERİ Gluten açısından düşük, lif açısından yüksek olup iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Darı unuyla kurabiye pişirmek, çok amaçlı unla yapılan geleneksel kurabiyelere daha sağlıklı bir alternatif olabilir.

#5
Foto - Diyet Olmadan Zayıflatıyor! İştahı kesen 5 atıştırmalık

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