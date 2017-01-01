Diyarbakır'da yollar göle döndü
Diyarbakır ilimizde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Diyarbakır'da sağanak sele neden oldu, araçlar su basan alt geçitte mahsur kaldı.
Şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu.
Kent merkezinin içinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunu su bastı.
Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde 4 otomobil suya gömüldü.
Başka bir noktada ise halk otobüsü, yolcularla birlikte su birikintisinde mahsur kaldı.
Otomobiller ve otobüs vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerlerden çıkarıldı.
Şiddetli yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerinin alt katlarını da su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.