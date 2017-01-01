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Diyarbakır'da yollar göle döndü

  • Diyarbakır ilimizde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

  • Diyarbakır'da sağanak sele neden oldu, araçlar su basan alt geçitte mahsur kaldı.

  • Şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu.

  • Kent merkezinin içinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunu su bastı.

  • Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde 4 otomobil suya gömüldü.

  • Başka bir noktada ise halk otobüsü, yolcularla birlikte su birikintisinde mahsur kaldı.

  • Otomobiller ve otobüs vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

  • Şiddetli yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerinin alt katlarını da su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

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