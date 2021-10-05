Diyarbakır'da gizemli ABD rozeti bulundu! Üzerindeki yazı şaşırttı

"Semboller daha önce kullanılan, Amerika'nın kuruluş sembolü ve birçok yerde karşımıza çıkıyor" diyen Coşkun "13 ok, 13 tane yıldız, kartalın ağzındaki parşömen, bunların hepsinin bir anlamı var. Amerika'da uzun bir süre kullanılmış motif günümüzde de hala kullanılıyor” dedi. İncelemelerin sürdüğünü ifade eden Coşkun, çalışmaların tamamlanmasının ardından rozetin müzede sergilenebileceğini söyledi. Zerzevan Kalesi’nde bakır-çinko alaşımı bu rozetin ortaya çıkarılmasının ilginç olduğunu ifade eden Coşkun, “Yapılan araştırmalarımızda bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Türkiye’de ya da yurt dışında arkeolojik kazıda bu tip bir buluntuya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.