Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

"Hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti" Hacı adaylarından yaşamını yitiren ve hastanede tedavi görenlere ilişkin Demirhan, şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar gerek Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla gerekse seyahat acenteleri vasıtasıyla gelen hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu topraklarda vefat ettiler. Şu an hastanelerde yatan, yine yoğun bakım ve normal serviste yatan hastalarımız var. Onlara da şifalar diliyoruz. Onlar için de bütün tedbirleri aldık. Arafat'a intikallerini yine ambulanslar vasıtasıyla sağlayıp Arafat vazifelerini yaptırmış olacağız." Demirhan, hacıların kurbanlıklarının belli bir disiplin içinde bayramın birinci günü kısa zamanda kesilerek bitirileceğini sözlerine ekledi.