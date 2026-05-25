  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutlak butlan kararı sonrası ilk seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın Dünyaya duyurdu: Trump: İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak Türkiye'nin yardımseverliği dünya gündeminde! Kurban Bayramı’nda binlerce mazluma ulaşıldı Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin 'Türkiye ligini bilen' hocası ortaya çıktı! Otel odalarındaki perdeler neden kalın ve ağır? Binaenaleyh ışığı kesmek değilmiş sadece! Meğer sebebi buymuş 'Zamanı biz seçeriz, elimiz bağlı değil' diyen İran'dan peş peşe Türkiye açıklaması Yaz aylarında severek içiyoruz! Meğer o içecekler ölüm saçıyormuş!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu, bugün saat 14.00'ten itibaren başlayacak.

#1
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adayları, Arafat vakfesi gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde AA muhabirine, alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda olduklarını söyledi. Türkiye'den gelen hacı adaylarına hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Demirhan, hacı adaylarının Medine ve Cidde üzerinden Mekke'ye gelişinin tamamlandığını anlattı.

#2
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

Süreçte son aşamaya gelindiğini dile getiren Demirhan, "Haccın en önemli safhalarından birisi olan Arafat vakfesine saatler kaldı. Bugün saat 14.00 itibarıyla bütün hacılarımız, otellerinden alınarak peyderpey gece yarısına kadar Arafat'a ulaştırılmış olacak. Şu ana kadar ülkemizden gelen hacılarımıza gerek iaşe noktasında gerek yerleşim, konaklama noktasında gerekse sağlık, irşat, fetva hizmetleri ve rehberlik hizmetleri noktasında ekiplerimiz marifetiyle hizmetler yürütmeye çalıştık. Elhamdülillah, sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Bütün hacılarımızın huzuru, güveni ve ibadetlerini en sahih, en doğru bir şekilde yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yüzlerce arkadaşımız, ekiplerimiz marifetiyle sahada teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

#3
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

"Arafat vakfelerini en güzel şekilde ve sağlıkla yapabilmeleri için tedbirler aldık" Demirhan, hastanede olan ve yürümekte güçlük çeken hacı adayları için alınan önlemlere ilişkin, "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık ekibimiz, Sağlık Ekip Başkanlığımız marifetiyle ciddi tedbirler aldılar. Yürüyemeyecek durumda olan hacı adaylarımız için yine aynı şekilde özel otobüsler vasıtasıyla Arafat'a intikalleri gerçekleşecek. Yine aynı şekilde hastanelerde yatan hacı adaylarımız var. Onların da hac ibadetlerini, Arafat vakfelerini en güzel şekilde ve sağlıkla yapabilmeleri için tedbirler aldık. Ambulanslarımızla inşallah onların Arafat'a intikalini, Arafat'tan tekrar Mekke-i Mükerreme'ye, hastanelere intikalini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

"19 Haziran'a kadar dönüşler sürecek" Demirhan, Arafat'taki vakfenin hac ibadetinin farzı olduğunun altını çizerek, şunları belirtti: "Bizler de bütün hacılarımızın Arafat'a çıkmalarını önemsiyoruz. Bu konuda bütün tedbirleri aldık. Arafat'a bütün hacılarımızı çıkaracağız. Arafat'tan tahliyeden sonra Mekke-i Mükerreme'ye bütün hacılarımız gelecek. Önce Müzdelife, sonra Mina aşamaları yapıldıktan sonra... Mina'da şeytan taşlanacak, Müzdelife'de vakfe yapılacak. Sonra ziyaret tavafıyla hac ibadeti tamamlanmış olacak. İkinci, üçüncü günlerde de şeytan taşlama ibadetleriyle devam edilecek. Sonraki süreçlerde belli bir takvime göre gelen hacılarımız, yine belli bir takvimle dönüşlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Arafat'tan sonra, bayramın 5. günü itibarıyla dönüşlerimiz başlayacak, 19 Haziran'a kadar da ülkemize devam edecek."

#5
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

"Sıcakların çok yüksek olduğu bir dönem" Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Demirhan, yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi. Kalabalıkların çok fazla yoğun, sıcaklıkların çok yüksek olduğu bir dönemde bulunduklarına dikkati çeken Demirhan, "Burada özellikle sağlık konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Sürekli hacılarımıza tavsiyelerimiz var. Çok fazla sıcağa çıkmamalarını, özellikle Arafat'ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında zorunlu bir hal olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, çadırlardan çıkmamalarını, bol su tüketmelerini özellikle tavsiye ediyoruz." dedi. Demirhan, hacı adaylarının manevi atmosferi yaşamaları için bütün tedbirleri aldıklarını vurguladı.

#6
Foto - Diyanetten açıklama geldi! Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor!

"Hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti" Hacı adaylarından yaşamını yitiren ve hastanede tedavi görenlere ilişkin Demirhan, şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar gerek Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla gerekse seyahat acenteleri vasıtasıyla gelen hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu topraklarda vefat ettiler. Şu an hastanelerde yatan, yine yoğun bakım ve normal serviste yatan hastalarımız var. Onlara da şifalar diliyoruz. Onlar için de bütün tedbirleri aldık. Arafat'a intikallerini yine ambulanslar vasıtasıyla sağlayıp Arafat vazifelerini yaptırmış olacağız." Demirhan, hacıların kurbanlıklarının belli bir disiplin içinde bayramın birinci günü kısa zamanda kesilerek bitirileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Özgür Özel ve ekibinin işgal ettiği CHP Genel Merkezi polis tarafından boşaltılırken CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçil..
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!
Gündem

AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, mahkeme kararıyla CHP Genel Ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23