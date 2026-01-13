  • İSTANBUL
İslam
12
Yeniakit Publisher
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı
Giriş Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 Lira olarak belirledi.

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

#2
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

“Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir.

#4
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.

#5
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.

#6
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

#7
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

#8
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

1. Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine,

#9
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

2. Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine,

#10
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

3. Belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,

#11
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

4. Bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.”

