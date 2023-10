Kur’an’ın önemine vurgu yapan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Allah Resulü Efendimiz sıkıntılara girdiği zaman imdadına yine Kur'an yetişti. 'Senin göğsünü, kalbini açmadık mı? Belini büken o yükünü üzerinden almadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Şüphesiz her zorlukta beraber bir kolaylık vardır. Her zorlukta beraber bir kolaylık vardır' İnşirah Suresi ve benzeri sureler hep Allah Resulü Efendimiz'in yolunu aydınlattı. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kendisine indirilen kitapla sadece Mekke'yi değil, sadece Yesrib'i Medine'ye dönüştürerek değil, bütün insanlığı sınırları aşarak aydınlatmaya gayret etti. Allah Resulü Efendimiz Arafat'ta, Veda Hutbesi'nde. Kur'an'ı ve sünneti bizlere emanet etti. Buyurdu ki 'Size iki şeyi bıraktım. İki şeyi emanet ediyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız.' Bunlardan biri Allah'ın kitabı, diğeri de Resulü'nün sünneti. Demek ki bizim asla vazgeçemeyeceğiz, yolumuzu aydınlatan 'Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. Nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve azıp sapmışların yoluna değil' diye dua ettiğimiz o yola yürüyebilmemiz için her zaman Kur'an'ın aydınlığına muhtacız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine de muhtacız. Bu iki kandilden uzak kalarak yolumuzu bulamayız. Kur'an'dan uzak yaşayarak yolumuzu aydınlatacak başka bir unsur bulamayız"