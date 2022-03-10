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Toplu ulaşıma okkalı zam!
Gündem

Toplu ulaşıma okkalı zam!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşıma fahiş zam yaptı.
Ahmet Hakan Hazal Kaya kavgasına Cem Yılmaz da dahil oldu!
Gündem

Ahmet Hakan Hazal Kaya kavgasına Cem Yılmaz da dahil oldu!

Müftü babasını üzecek görüntü ve söylemleriyle çok sıkça gündeme gelen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Oyuncu Hazal Kaya kavg..
Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi
Dünya

Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.

Böyle itiraf görülmedi! ‘Ya…yaaa’ diyerek çılgına döndü!
Medya

Böyle itiraf görülmedi! ‘Ya…yaaa’ diyerek çılgına döndü!

Uzun dönem, Hürriyet’in Brüksel Temsilcisi olarak görev yapan Zeynel Lüle, Tele1 ekranlarında maskesini indirdi ve gerçek tıynetini gösterdi..
17-25 Aralık başarılı olsaydı, AK Parti'nin başına...
Medya

17-25 Aralık başarılı olsaydı, AK Parti'nin başına...

Ersin Ramoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde, Ali Babacan'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Ramoğlu, "FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyon..
Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte güncel vaka sayısı
Korona Virüs

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Mart koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 143 kişi korona virüsten hayatını kaybederken 33 bin 243 ye..

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