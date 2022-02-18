Dişleri yok eden yiyecekler

Tabii ki, faydalarının dezavantajlarına göre çok daha fazla olduğunu belirtmek gerekir, bu nedenle onu yemeye devam etmek ancak tüm besinlerde olduğu gibi dengeli tüketmek en iyisidir. Risklerden kaçınmak için limon tüketiminden 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamanız önerilir. Bu basit hareketle diş minenizi koruyabilir ve aynı zamanda limonun faydalarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.