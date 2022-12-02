2022-12-02 12:05:12 Diş fırçanızı bir hafta diğer elinizle kullanırsanız bakın ne oluyor!
Günlük yaşamda hayata katılacak bazı rutinlerle beyin ve hafızayı geliştirmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, haftada 10 dakika düzenli egzersiz yapmanın beyindeki kan akımını artırarak beynin daha çok yenilenmesini sağladığını söyledi. Bir hafta boyunca diş fırçasının diğer elle kullanılmasını tavsiye eden Tarlacı, bu düzenin bir haftalığına tersine çevrildiğinde beynin diğer yarı küresinin çalıştırılmış olacağını kaydetti. Her gün düzenli bir şekilde kitap okunması da hafızayı geliştiriyor.