Diş fırçanızı bir hafta diğer elinizle kullanırsanız bakın ne oluyor!

Dişlerinizi diğer elinizle fırçalayın! Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, diğer bir önerisinin her gün düzenli olarak bir elle yapılan hareketin diğer elle denenmesi olduğunu söyledi. “Her gün düzenli olarak hangi elinizle dişlerinizi fırçalıyorsanız bir hafta boyunca bunun tersini yapmayı deneyin” diyen Prof. Dr. Tarlacı, “Günlük yaşamımızda devamlı olarak bir trans halindeyiz. Bütün işlerimizi bilinçdışı ve otomatik olarak yaparız. Kendinizi düşünün. Sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkamaya, dişlerinizi fırçalamaya lavaboya gidersiniz, kahvaltınızı hazırlar, arabanıza/servisinize biner işinize gidersiniz. Her şey otomatik sistem içerisinde olur ve burada düşünülecek çok bir şey yoktur. Her şey rutindir. Diş fırçalama da öyledir. Her gün dişlerinizi sağ elinizle fırçalıyorsanız, bir hafta boyunca sol elinizle fırçalamaya başlayın.” dedi.