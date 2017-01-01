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Diriliş oyuncularının eski ve şimdiki halleri

  • TRT'nin Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta rekorlara koşuyor. Tarihi dizede oynayan oyuncuların eski ve yeni halleri ise görenleri şaşırtıyor.

  • Doğan Alp- Cavit Çetin Güner

  • Doğan Alp- Cavit Çetin Güner

  • Batuhan- Osman Albayrak

  • Batuhan- Osman Albayrak

  • Phılıp- Cenk Kangöz

  • Phılıp- Cenk Kangöz

  • Turgut Alp- Cengiz Coşkun

  • Turgut Alp- Cengiz Coşkun

  • Aliyar Bey- Cem Uçan

  • Aliyar Bey- Cem Uçan

  • Hayme Ana- Hülya Darcan

  • Hayme Ana- Hülya Darcan

  • Engin Altan Düzyatan

  • Engin Altan Düzyatan

  • Artuk Bey- Ayberk Pekcan

  • Artuk Bey- Ayberk Pekcan

  • Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek

  • Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek

  • Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu

  • Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu

  • Dündar-Batuhan Karacakaya

  • Dündar-Batuhan Karacakaya

  • Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre

  • Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre

  • Simon- Lebip Gökhan

  • Simon- Lebip Gökhan

  • Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan

  • Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan

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