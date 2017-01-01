Diriliş oyuncularının eski ve şimdiki halleri
TRT'nin Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta rekorlara koşuyor. Tarihi dizede oynayan oyuncuların eski ve yeni halleri ise görenleri şaşırtıyor.
Doğan Alp- Cavit Çetin Güner
Doğan Alp- Cavit Çetin Güner
Batuhan- Osman Albayrak
Batuhan- Osman Albayrak
Phılıp- Cenk Kangöz
Phılıp- Cenk Kangöz
Turgut Alp- Cengiz Coşkun
Turgut Alp- Cengiz Coşkun
Aliyar Bey- Cem Uçan
Aliyar Bey- Cem Uçan
Hayme Ana- Hülya Darcan
Hayme Ana- Hülya Darcan
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Artuk Bey- Ayberk Pekcan
Artuk Bey- Ayberk Pekcan
Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek
Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek
Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu
Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu
Dündar-Batuhan Karacakaya
Dündar-Batuhan Karacakaya
Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre
Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre
Simon- Lebip Gökhan
Simon- Lebip Gökhan
Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan
Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan