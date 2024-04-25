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Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

2024-04-25 02:14:54
Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

ABD'deki çoğu üniversitenin kampüslerinde, işgalci İsrail'in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolar sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu korkuya kapıldı.

#1
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı. Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti. ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

#2
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu. İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti. Columbia Üniversitesinde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

#3
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

Columbia Üniversitesinin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatan Filistin yanlısı göstericilere New York polisinin müdahalesi sonrası, yönetim ile öğrenciler arasındaki gerginlik arttı. Eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunan Rektör Minouche Shafik'in yardım talebi üzerine göstericilere müdahale eden polis 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan yaklaşık 80 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Bunun üzerine, ABD'nin dört bir yanında öğrenciler, dayanışma amacıyla üniversitelerinde kendi eylemlerini başlatmıştı. Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

#4
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını isteyen üniversite öğrencileri, protestolar kapsamında okullarının Gazze'de ateşkes çağrılarına destek vermesini, İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle iş yapmayı durdurmasını, İsrail'in askeri çabalarına yardımcı projeler için bu ülkeden araştırma parası kabul etmeyi sonlandırmasını ve "Gazze'deki soykırıma destek veren şirketlere" finansal yatırımı durdurmasını talep ediyor. THE NEW SCHOOL New York kentinde bulunan araştırma üniversitesi The New School'da Filistin halkının yaşadığı sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Filistin'de Adalet için Öğrenciler (TNS SJP)" grubunun üyeleri, üniversitenin merkez binasında kamp kurdu. Öğrencilerin kurdukları çadırların yanında "Soykırımdan hemen vazgeçin" yazılı pankartlar gözlemlenirken protestocular kampüsün pencerelerine sokaktan görülebilecek şekilde "Gazze Dayanışma Kampı" yazılı afişler yapıştırdı.

#5
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

Üniversitenin New York Polisi ile ilişiğini kesmesini isteyen öğrenciler, üniversitenin İsrail'i boykot etmesini de istedi. Grubun sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Gazze dayanışma kampına katılın!", "Columbia Üniversitesindeki yoldaşlarımızın ayak izlerini takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı. "Filistin'de Adalet için Öğrenciler (TNS SJP)" grubunun organizatörlerinden Kartik Gupta, yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Gupta, "Kampı, Filistin yanlısı sesleri bastıran ve Gazze'de yaklaşık 7 aydır devam eden soykırıma sessiz kalan ülkemizdeki eğitim kurumlarının suç ortaklığını protesto etmek için süresiz olarak kurduk." dedi.

#6
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

Okulda İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıkları için haklarında soruşturma başlatılan ve gözetim altında tutulan öğrenciler ile öğretim üyeleri olduğunu vurgulayan Gupta, "Halktan yana olduğunu iddia eden bir kurumunun, öğrencileri ve öğretim üyeleri için doğru olanı yapmaması bizi rahatsız ediyor." ifadesini kullandı. NEW YORK ÜNİVERSİTESİ New York Üniversitesi (NYU) öğrencileri de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste eylem başlattı. Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail’in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulundu. Eylem sırasında New York polisi, protesto eden 100'den fazla Filistin yanlısı öğrenciye müdahale ederek gözaltına aldı. NYU'nun Stern İşletme Fakültesinin önüne kontrplak duvar örüldü.

#7
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

YALE ÜNİVERSİTESİ ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde de öğrenciler, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu. Üniversite yönetimi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. Yale yönetimi, ayrıca söz konusu öğrencilerin "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

#8
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (MIT) ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT) öğrencileri de üniversite bahçesinde kamp kurdu. Üniversitenin, İsrail Savunma Bakanlığından 2015'ten bu yana araştırmalar için 11 milyon dolar fon aldığını belirten öğrenciler, MIT'nin İsrail ordusu ile bağlantılarını koparmadan protestolara son vermeyeceklerini açıkladı. TUFTS ÜNİVERSİTESİ Tufts Üniversitesinden bir grup öğrenci de okulun Medford'daki kampüsünde oturma eylemi başlattı. Filistin yanlısı öğrenciler, çadırdan oluşan kamp kurdu. Tufts Üniversitesi yönetim sözcüsü Patrick Collins, yerel basına yaptığı açıklamada, "durumu yakından izlediklerini" belirtti. Öğrencilerin kampüste gösteri yapmak da dahil olmak üzere görüşlerini ifade etmelerine izin verildiğini ifade eden Collins, üniversite politikasını ihlal eden davranışlarda bulunan tüm topluluk üyelerinin sorumlu tutulacağını kaydetti. Collins, "Bu konudaki tutumumuz birkaç yıldır açık ve tutarlıdır. Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'ni desteklemiyoruz." dedi.

#9
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

EMERSON COLLEGE Emerson College öğrencileri de Filistinlilere destek için düzenledikleri ve Boston'daki Boylston Caddesi'nde kamp kurdukları protestolarına devam ediyor. Emerson College yönetimi yetkililerinden Jay Bernhardt, öğrencilerin kendi düşüncelerini protestolarla ifade etme hakkı olduğunu ancak yönetimin güvenliği veya eğitimin devamını tehdit edecek faaliyetlere tolerans göstermeyeceğini açıkladı. KUZEY CAROLINA ÜNİVERSİTESİ Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) öğrencileri de Columbia Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek için kampüste protesto düzenledi "Filistin'de Adalet için Öğrenciler (UNC SJP)" adlı öğrenci topluluğunun organize ettiği eylem kapsamında öğrenciler, rektörün ofisinin bulunduğu Güney Binası'nın dışındaki avluda toplandı. Çadırlarda, sandalyelerde ve piknik örtülerinde oturan öğrenciler, Gazze ile dayanışma sloganları attı. UNC SJP'in sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Her yerde bilinçli öğrenciler ayağa kalkıyor ve kurumlarının İsrail'in Filistin ve Filistinlilerin yaşamına yönelik soykırımındaki suç ortaklığına karşı seslerini yükseltiyor." denildi.

#10
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

STANFORD ÜNİVERSİTESİ California eyaletindeki Stanford Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Düzenledikleri gösteri kapsamında Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı. MINNESOTA ÜNİVERSİTESİ Minnesota Üniversitesi, Filistin'e desteklerini göstermek ve üniversitenin İsrail'i destekleyen şirket ve akademik enstitülerle ilişiğini kesmesini talep etmek için Walter Library önünde kamp kurdu. Öğrenciler, üniversitenin Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing ve Honeywell gibi şirketlerle Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesi gibi akademik enstitülerle ilişiğini kesmesini talep etti. Bir üniversite sözcüsü, izinsiz çadırların üniversite arazisinde yasak olduğunu belirterek protestolar sırasında 9 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

#11
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ California Üniversitesinden (UCLA) öğrenciler, Gazze'de saldırıların sona ermesi ve üniversitenin İsrail'le bağlantılı şirketlere yatırımını sonlandırmasını talep etmek amacıyla Sproul Plaza'da kamp kurdu. Geçen hafta 100'den fazla kişinin tutuklandığı Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı protestolarla dayanışma amacıyla çadır kurduklarını belirten öğrenciler, eylemi "dayanışma kampı" olarak adlandırdı. Öte yandan, üniversite yönetimi sözcüsü, okulun yatırım politikalarını ve uygulamalarını değiştirmeye yönelik planı olmadığını söyledi.

#12
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ Michigan Üniversitesi öğrencileri de 22 Nisan'da Filistin'e desteklerini göstermek için merkez kampüste onlarca çadır kurdu. Üniversitenin İsrail'i destekleyen kuruluş ve şirketlerle olan anlaşmalarını bitirmesini isteyen öğrenciler, protestolarına gelecek iki hafta devam etmeyi planladıklarını bildirdi. Protestoya 100'den fazla öğrenci katıldı. HARVARD ÜNİVERSİTESİ, PROTESTOLARI ENGELLEMEK İÇİN AVLUSUNU KAPATTI Üniversite yönetimi, Harvard Avlusu girişlerine astığı yazıda, çadır veya masa gibi binalara girişi kısıtlayacak eşyaların getirilmesi halinde bu eşyaları getirenlere disiplin cezası verilebileceğini açıkladı. Avluda çalışan öğrencilere yollanan e-postada ise avlunun "tedbirli davranmak ve toplumun güvenliğini ön planda tutmak" amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı aktarıldı.

#13
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ ANTİSEMİTİZMLE SUÇLANIYOR ABD’deki bazı üniversite kampüslerinde İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolara katılanlar, antisemitizmle suçlandı. New York’taki Columbia Üniversitesinin kampüs meydanında kurdukları çadırlarda geçen haftadan bu yana nöbet tutmaya başlayan Filistin yanlısı göstericiler ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda antisemitik davranış sergiledikleri iddia edildi. ABD Kongresinde, Shelley Moore Capito ve Tom Cotton liderliğindeki en az 26 Senatör, Adalet Bakanı Merrick Garland'a yazdığı mektupta, ''Yahudi öğrencileri hedef alan Yahudi karşıtı çeteler tarafından fiilen kapatılan kampüslerde düzeni yeniden sağlamaya çağırdı.'' ifadesi yer aldı. New York Valisi Kathy Hochu da New York eyaletindeki kolej ve üniversitelerin yöneticilerine, ''üniversite kampüslerinde yapılan soykırım çağrılarının'' New York Eyaleti İnsan Hakları Yasası'nın yanı sıra 1964 Sivil Haklar Yasası'nın da ihlali olduğunu belirten bir mektup yayınladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams ise yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesindeki protestolarda ortaya konulan antisemitizmden ''dehşete düştüğünü ve tiksindiğini'' dile getirdi. Barışçıl gösterilerin antisemitizm gibi lanse edilmesi ve gözaltı hadiselerinin artması sonucu, Columbia’nın dışında, New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, YALE ve MIT başta olmak üzere ülkedeki bir çok prestijli eğitim kurumlarında da benzer protestolar başladı.

#14
Foto - Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

Söz konusu gösterileri Yahudi karşıtı antisemitik saldırı gibi gösteren açıklamalarının ardından, bazı ABD Kongre üyelerinin de ABD üniversitelerinde “Yahudi asıllı öğrenci ve öğretim üyelerinin güvenliği için” Ulusal Muhafız birliklerinin görevlendirilmesi çağrısı da kampüslerdeki gerginliği artırdı. Columbia Üniversitesinin Manhattan’daki kampüsünde Filistinliler için destek gösterilerine devam eden öğrenciler, Yahudi öğrencilerin de kendileri ile beraber İsrail’in işlediği savaş suçlarını protesto ettiğini, antisemitizmin söz konusu olmadığını belirtti. ABD’de eğitim vizesiyle kalan ve aralarında Türk öğrencilerin de bulunduğu bir grup uluslararası öğrenci ise, protestolara katıldıklarından dolayı Columbia Üniversitesi’nin eğitim haklarının ellerinden almasından çekindiklerini, kimliklerini saklamak zorunda hissettiklerini belirtti.

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