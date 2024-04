Direniş ABD'de dalga dalga yayılıyor! Netanyahu panikledi

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ ANTİSEMİTİZMLE SUÇLANIYOR ABD’deki bazı üniversite kampüslerinde İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolara katılanlar, antisemitizmle suçlandı. New York’taki Columbia Üniversitesinin kampüs meydanında kurdukları çadırlarda geçen haftadan bu yana nöbet tutmaya başlayan Filistin yanlısı göstericiler ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda antisemitik davranış sergiledikleri iddia edildi. ABD Kongresinde, Shelley Moore Capito ve Tom Cotton liderliğindeki en az 26 Senatör, Adalet Bakanı Merrick Garland'a yazdığı mektupta, ''Yahudi öğrencileri hedef alan Yahudi karşıtı çeteler tarafından fiilen kapatılan kampüslerde düzeni yeniden sağlamaya çağırdı.'' ifadesi yer aldı. New York Valisi Kathy Hochu da New York eyaletindeki kolej ve üniversitelerin yöneticilerine, ''üniversite kampüslerinde yapılan soykırım çağrılarının'' New York Eyaleti İnsan Hakları Yasası'nın yanı sıra 1964 Sivil Haklar Yasası'nın da ihlali olduğunu belirten bir mektup yayınladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams ise yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesindeki protestolarda ortaya konulan antisemitizmden ''dehşete düştüğünü ve tiksindiğini'' dile getirdi. Barışçıl gösterilerin antisemitizm gibi lanse edilmesi ve gözaltı hadiselerinin artması sonucu, Columbia’nın dışında, New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, YALE ve MIT başta olmak üzere ülkedeki bir çok prestijli eğitim kurumlarında da benzer protestolar başladı.