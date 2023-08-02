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Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

2023-08-02 15:35:18
Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

Kaza, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

İddiaya göre, Gültepe Dinlenme Tesislerinden çıkan G.A idaresindeki 34 CPL 937 plakalı Volkswagen marka otomobile, İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.Ş. hakimiyetindeki 68 BE 095 plakalı Mercedes marka tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 yolcu yaralandı.

#2
Foto - Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

Bariyerlere çarpan otomobil emniyet şeridine alındı.

#4
Foto - Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Dinlenme tesisi çıkışında dehşet

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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