Dilkaya Tepesi binlerce kırlangıca yuva oldu

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzasının yaban hayvanları çeşitliliğinde zengin olduğunu belirtti. Kırlangıçların ekolojik dengeye en faydalı olan kuş türlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Dünya genelinde 100’e yakın kırlangıç türü mevcuttur. Bu kırlangıç türleri Afrika’dan, Asya’ya ve Avrupa’ya kadar sıcak olan her bölgede yaşarlar. Ülkemizde en çok kır kırlangıcı türü görülmektedir. Van Gölü çevresinde de mart ayından eylül ayının sonlarına kadar kırlangıçları görmek mümkündür. Kırlangıçlar çamur ustalarıdır ve çamurdan çok güzel yuvalar yaparlar. Kayalık ve kum tepelerinde yuva yaparak, buralarda yavrularını üretirler” dedi.