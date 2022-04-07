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Hayat-Aktüel
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Dikkat! Koparmanın cezası 109 bin lira

2022-04-07 17:47:11
Dikkat! Koparmanın cezası 109 bin lira

Sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan kır navruzu çiçeği havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Nokta endemiği olan çiçeği koparmanın cezası ise 109 bin 593 lira.

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Foto - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen ve nokta endemiği olduğu belirlenen kır navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korunup yayılımı gözleniyor. Yahyalı ilçesinin bir köyünde bulunan kır navruzu karların erimesi ve havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Çiçeğin tahribini önleme adına koparanlara 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen ve nokta endemiği olduğu belirlenen kır navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korunup yayılımı gözleniyor. Yahyalı ilçesinin bir köyünde bulunan kır navruzu karların erimesi ve havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Çiçeğin tahribini önleme adına koparanlara 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

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Foto - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Türkiye'nin iklim çeşitliliğinden dolayı Avrupa'ya kıyasla bitki ve biyolojik türde daha zengin olduğunu söyledi. Kayseri'nin de zengin bir iklim kuşağında yer aldığını belirten Dindar, kentin güneyinin Torosların uzantısı olduğunu ve Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ifade ederek, bunun biyolojik çeşitliliğe yansıdığını dile getirdi. Kır navruzunun da (Iris farashae) yetiştiği ortamın özel bir lokal alan olduğunu ifade eden Dindar, bu nedenle bitkinin sadece bu alanda yetişebildiğini dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu illerinde de kır navruzu bulunduğunu fakat bilimsel araştırma yapan uzmanlarca bu bitkilerin detaylı bir şekilde incelenip farklı yönlerinin tespit edildiğini anlatan Dindar,

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Türkiye'nin iklim çeşitliliğinden dolayı Avrupa'ya kıyasla bitki ve biyolojik türde daha zengin olduğunu söyledi. Kayseri'nin de zengin bir iklim kuşağında yer aldığını belirten Dindar, kentin güneyinin Torosların uzantısı olduğunu ve Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ifade ederek, bunun biyolojik çeşitliliğe yansıdığını dile getirdi. Kır navruzunun da (Iris farashae) yetiştiği ortamın özel bir lokal alan olduğunu ifade eden Dindar, bu nedenle bitkinin sadece bu alanda yetişebildiğini dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu illerinde de kır navruzu bulunduğunu fakat bilimsel araştırma yapan uzmanlarca bu bitkilerin detaylı bir şekilde incelenip farklı yönlerinin tespit edildiğini anlatan Dindar, "Yahyalı'daki kır navruzu ile diğer navruzlar arasında gövde kını açısından farklılıklar bulunuyor. Gerek yaprak açısından gerek çiçeklenme zamanı gerek tohum şekli ve bulunduğu rakım, iklim açısından değerlendirmeler yapılıyor ve bunların farklı tür olduğu tespitine varılıyor. Bu bitkimiz bilimsel çalışmalar sonucu 2012 yılında tespit edildikten sonra Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla tür eylem planı hazırlanmasına karar verildi ve işin uzmanlarınca bu plan hazırlandı. Kayseri'de yapılan biyolojik çeşitlilik envanter çalışmasında da bunlara değinildi. Bu bitkinin çiçeklenme döneminde, kendisini göstermeye başladığı dönemde ne durumda olduğunu, yayılarak devam mı ettiği veya neslinin tükenme tehlikesinde olup olmadığını biz her yıl kontrol ediyoruz. Araştırma müdürlüklerine tohumları gönderiliyor, saklanıyor. Okullarda verilen eğitimle bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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Foto - Kır navruzunun korunması için herkesi duyarlı olmaya çağıran Dindar,

Kır navruzunun korunması için herkesi duyarlı olmaya çağıran Dindar, "Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip etme maddesi gereğince 109 bin 593 TL cezası var. Bir dal koparayım yakama takayım ya da defterimin arasında kurutayım denmesin, bunun cezası çok ağır. Kıymetli bir bitki, dalında sevelim, yerinde sevelim." diye konuştu.

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