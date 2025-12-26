IHA Giriş Tarihi: Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Araç alım satımında şaşkına çeviren oyun
Kastamonu’da ikinci el araç satışı sırasında uygulanmak istenen "sazan sarmalı" dolandırıcılığı, yapılan ekspertiz kontrolü sayesinde son anda fark edilerek engellendi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medya üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşın ilanını kendisinin aracıymış gibi paylaşan dolandırıcı, Kastamonu'da bir vatandaşı ağına düşürdü. 600 bin TL değerindeki araç için 390 bin TL isteyen dolandırıcı, vatandaşı aracı başkasının kendisine teslim edeceğine inandırdı. Araç satıcısına da ulaşan dolandırıcı, aracı 600 bin TL'ye almak istediğini söyledi. Daha sonra araç sahibi ve aracı satın almak isteyen vatandaş, dolandırıldıklarını anlamadan ekspertiz firmasında buluştu. Araç satıcısının ve alıcısının tavırlarından şüphelenen eksper Ümit Muhammed Sağdıç, aracın kaç liraya satıldığını öğrenmek istedi. Durumu anlayan Sağdıç'ın ısrarı üzerine araç alıcısı aracı 390 bin liraya alacağını, araç satıcısı ise 600 bin liraya sattığını söyledi. Bunun üzerine iki vatandaş da dolandırıcının ağına düştüklerini fark etti. Eksper Ümit Muhammed Sağdıç, daha sonra dolandırıcıyı telefonla aradı. Başta kendisinin araç satıcısı olduğunu söyleyen dolandırıcı, Sağdıç'ın kendisinin vatandaşları dolandırmaya çalıştığını söylemesi üzerine hakaret ederek telefonu kapattı. O anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.