Devlet desteği aldı! 11 yılda hayallerine ulaştı

Acembekiroğlu, çiftlikte embriyo transferi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sürümümüzde 25 kadar embriyo transferiyle dünyaya gelmiş buzağımız, halen de 50 kadar embriyo transferi yapılmış taşıyıcı hayvanımız var. Embriyo transferine önem veriyoruz. Aslında Türkiye'de hayvancılıkta devlet olarak da hükümet olarak da desteklenmesi gereken en önemli konu bence bu olmalı. Kendini ispat etmiş çiftliklere embriyo transferi yapmak üzere destek verilmeli." Acembekiroğlu, firma olarak Türkiye markası haline geldiklerini, bu kapsamda büyüme kararı verip çiftliğin yanında kendi kaynaklarıyla 400 başlık yeni bir ahır yapmaya başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Akaryakıt istasyonu çalıştırırken para kazanıyordum ama beni çok tatmin etmiyordu çünkü direkt ürettiğim şeyi görmüyordum. İnsanlar arabasına mazotu, benzini alıp çekip gidiyordu ama burada ben hayvan üretiyorum, süt üretiyorum, tereyağı üretiyorum, dondurma üretiyorum. İşletme merkezinde yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bir de pazarlama ağını düşündüğümüz zaman onlarla 130-150 kişiyiz. Böyle bir üretim yapmış olmam bana büyük bir zevk veriyor. Hayvanın da çiftliğin de hemen hemen her şeyinden yararlanmaya çalışıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz, bu da beni mutlu ediyor." Halihazırda 120 dönüm alana sahip çiftlikte, ahırların çatısına kurulan güneş enerjisi sistemiyle ihtiyaç duyulan elektrik üretilirken, doğal su kaynağının beslediği ve yağmur sularının tutularak aktarıldığı gölet de çiftlikte kullanılıyor. Hayvanların yemleri yine çiftlik içinde kurulan tesiste üretiliyor, atıkları da meyve bahçesinde gübre olarak değerlendiriliyor. Kentte istihdama da önemli katkı sunan firma, günde ortalama 27 bin litre süt üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.