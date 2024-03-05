2024-03-05 18:48:53 Devlet Bahçeli'den Turgut Altınok'a sürpriz
Yerel seçimlere 26 gün kala, MHP ve Cumhur İttifakı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a destek olmak üzere sahaya indi. Bahçeli ve Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı. Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Vatandaşlar da Bahçeli ve Altınok'a büyük ilgi gösterdi yoldaki bazı vatandaşlar bozkurt işareti yaparak selamlarını iletti. Her iki ismi de Keçiörenliler bağırlarına bastılar.