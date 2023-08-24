2023-08-24 08:28:18 DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, konuk olduğu televizyon programında, seçim sürecinde CHP ile DEVA Partisi’nde arasında yürütülen görüşmelere dair detayları paylaştı. Genel seçimlere DEVA Partisi olarak kendi listeleriyle girmek için hazırlandıklarını, aday listelerini de yüzde 98 oranında tamamladıklarını söyleyen Yeneroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan’a yaptığı teklif üzerine karar değiştirdiklerini ifade etti. İşte detaylar…