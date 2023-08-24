DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu

'CHP TEK BAŞINA SEÇİM KAZANAMAZ' Öte yandan, 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından ise DEVA Partisi ile CHP arasındaki krizlerin ardı arkası kesilmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için 'Tek başına seçim kazanamaz' ifadesini kullandı. Babacan'a yanıt ise CHP'li Gürsel Tekin'den geldi. Tekin konuk olduğu programda Babacan'a sert sözlerle yüklendi ve 'Sayın Genel Başkanımız aslanlar gibi ertesi gün çıktı, 6'lı masaya sahip çıktı. Yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.