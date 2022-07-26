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Ekonomi
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Dev kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

2022-07-26 16:49:47
Dev kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı kruvaziyer, 1704 yolcusuyla İzmir'e geldi.

#1
Foto - İzmir Limanı'na gelen

İzmir Limanı'na gelen "Costa Venezia"da, çoğunluğu İtalya, İspanya ve Almanya'dan turistler olmak üzere 1704 yolcu ve 1011 mürettebat bulunuyor.

#2
Foto - Gemiden çıkış yapan turistlerin bazıları Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme-Alaçatı bölgesine gitmek için tur otobüslerine bindi.

Gemiden çıkış yapan turistlerin bazıları Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme-Alaçatı bölgesine gitmek için tur otobüslerine bindi.

#3
Foto - Bazı turistler ise alışveriş için limandan ayrıldı.

Bazı turistler ise alışveriş için limandan ayrıldı.

#4
Foto - Dev kruvaziyerden bir görüntü...

Dev kruvaziyerden bir görüntü...

#5
Foto - Dev kruvaziyerden bir görüntü...

Dev kruvaziyerden bir görüntü...

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