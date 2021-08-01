Destici'den yangınların çıkış sebebine dair açıklama: Hiçbir şüphemiz yok...

İklime bağlı şartların sabotajla mücadeleyi daha da zorlaştırdığını ifade eden Destici, şunları kaydetti: “Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de, azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller. Evvelallah onlar da bulunacaktır. Biz, vatan topraklarına baktığımızda hiçbir zaman o toprakları 'arsa'dan ibaret görmedik. 36 yıldır içinde kundaktaki bebeklerin de olduğu on binlerce cinayet işlemiş, ülkenin ormanlarını yakmayı mücadele yöntemi olarak ilan etmiş, bu yöntemi ve talimatı elebaşları tarafından yazılı hale getirmiş, yargılandığı mahkemede itiraf etmiş bir güruhla savaşıyoruz.”