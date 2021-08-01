2021-08-01 15:56:36 Destici'den yangınların çıkış sebebine dair açıklama: Hiçbir şüphemiz yok...
Antalya'da başlayan orman yangınları Türkiye'nin ciğerini yaktı. Bazı siyasiler de olay bölgelerine giderek çalışmaları yakından takip etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de beraberindeki heyetle birlikte Antalya'da yangın bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Destici, “Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de, azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller” dedi.