Desteği aldı kendi işini kurdu

Ekşi akıtının yemeklere lezzet kattığını ifade eden Kaçamaz, “Önce sumak ekşisi fidanını aldım. Beş dönüm arazide fidanları yetiştirdim. Artık verim almaya başladım. Kahramanmaraş'ın doğal geleneksel, gelenekten geleceğe ninelerimizden beridir yetiştirdiğimiz sumak ekşisi yapıyorum. Sumak ekşisi Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazlarındandır. Dolmalarımız da, ekşili turşumuz da, salatalarda, ekşili köfte, lahmacunda ve her türlü yemekte limon yerine sumak ekşisi yetiyor. Faydaları da saymakla bitmiyor. Yaprağından sakızına. Sumak ekşisinin sakızı şifa kaynağı. Göz hastaları gözlerine merhem gibi sürüyor. Ayrıca baharatı kurutuyoruz suyunu almadan doğal haliyle makinede çekip kül haline getirip, onu da salatalarda referanslarda kullanıyoruz” diye konuştu.