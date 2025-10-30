Deri öncesi şaşırtan istatistik! Beşiktaş atıyor Fenerbahçe savunuyor

Fenerbahçe, ilk golü attığı 7 maçın 6'sını kazandı Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda ilk golü bulan taraf oldu. Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından 3'er puanla ayrılan sarı-lacivertli takım, 6 rakibi karşısında da ilk golü atan taraf oldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında ise ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligin 5. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda 2-1 öne geçmişti. Fenerbahçe, öne geçmesine karşın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon 4 lig maçından beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 2 mücadelede rakipleriyle 0-0 berabere kalırken, diğer 2 beraberlikte ise öne geçmesine karşın puan kaybetti.