Derbideki skandal olayda yeni gelişme! Kazımcan’a çakmak atan taraftar yakalandı: Tribün terörüne 1 yıl yasak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Galatasaray'ın gol sevincinde genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Taraftar M.G. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatılırken, aynı zamanda bir yıl spor müsabakalarına girmesi yasaklandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi, skorun yanı sıra sahada ve tribünlerde yaşanan istenmeyen olaylarla da gündeme oturdu. Galatasaray'ın attığı golden sonra sevinen futbolculara doğru tribünden atılan yabancı maddelerden biri, maalesef genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor kadar yaşanan olaylar da damga vurdu. Galatasaray'ın gol sevincinde bir taraftarın sevinen Galatasaraylı futbolculara doğru sahaya attığı çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etti.

BİR YIL SPOR MÜSABAKALARINA GİREMEYECEK Kazımcan Karataş yaralandı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Öte yandan; Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ DERBİYE GELDİ İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Emniyeti; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için bütün birimleriyle titiz bir mesai yaptı. Maçtan bir gün önce emniyet tedbirlerini denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Selami Yıldız güvenlik tedbirlerini maç öncesinde de yerinde denetledi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cemal Ünlü, Turan Çelik, Hüseyin Kaya, Esat Feryadi Doköz, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, statta görevli emniyet müdürleri Burak Gürakan, Tunay Başarık, Azmi İlker Çiftçi, Muhsin Dumlupınar, Alparslan Şahin, Fatih Çetin, Serhat Kalyoncu ve Alpaslan Ödevli de maçın güvenliğinde ve emniyet tedbirlerinde hassasiyetle görev yaptı.

