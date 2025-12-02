Derbideki skandal olayda yeni gelişme! Kazımcan’a çakmak atan taraftar yakalandı: Tribün terörüne 1 yıl yasak

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ DERBİYE GELDİ İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Emniyeti; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için bütün birimleriyle titiz bir mesai yaptı. Maçtan bir gün önce emniyet tedbirlerini denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Selami Yıldız güvenlik tedbirlerini maç öncesinde de yerinde denetledi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cemal Ünlü, Turan Çelik, Hüseyin Kaya, Esat Feryadi Doköz, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, statta görevli emniyet müdürleri Burak Gürakan, Tunay Başarık, Azmi İlker Çiftçi, Muhsin Dumlupınar, Alparslan Şahin, Fatih Çetin, Serhat Kalyoncu ve Alpaslan Ödevli de maçın güvenliğinde ve emniyet tedbirlerinde hassasiyetle görev yaptı.