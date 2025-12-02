Haber Merkezi Giriş Tarihi: Derbideki skandal olayda yeni gelişme! Kazımcan’a çakmak atan taraftar yakalandı: Tribün terörüne 1 yıl yasak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Galatasaray'ın gol sevincinde genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Taraftar M.G. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatılırken, aynı zamanda bir yıl spor müsabakalarına girmesi yasaklandı.