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Yaşam
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Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

2024-05-22 13:59:38
Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yarısı yıkılan minare artık leylek yuvası

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Foto - Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

Göksun ilçesindeki Ulu Cami depremde ağır hasar gördü. “Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldi ve yarısı yıkılan minareye yuva yaptı.

#2
Foto - Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

Yarısı yıkık minaredeki yuva ilginç bir görüntü oluşturdu.

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Foto - Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

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