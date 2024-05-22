2024-05-22 13:59:38 Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yarısı yıkılan minare artık leylek yuvası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yarısı yıkılan minare artık leylek yuvası
Göksun ilçesindeki Ulu Cami depremde ağır hasar gördü. “Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldi ve yarısı yıkılan minareye yuva yaptı.
Yarısı yıkık minaredeki yuva ilginç bir görüntü oluşturdu.
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