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Depremde hasar gören cami için karar çıktı

2022-11-24 16:35:37
Depremde hasar gören cami için karar çıktı

Merkez üstü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılamaya başlanıyor.

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Foto - Depremde hasar gören cami için karar çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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Foto - Depremde hasar gören cami için karar çıktı

Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere Köyünde bulunan cami, depremde gördüğü hasar sebebiyle yıkım kararı verildi. Yıkımın ardından vatandaşlar Sarıdere Köyü Cami’nin eşyalarını boşaltmaya başladı.

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Foto - Depremde hasar gören cami için karar çıktı

Caminin 1988 yılında ibadete açıldığı ve 1999 Depreminden de etkilendiği öğrenildi.

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Foto - Depremde hasar gören cami için karar çıktı

Caminin yıkılmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Davut Tekin, “1980 yıllarında bu cami yapıldı. 1999 depreminde de cami hasar görmüştü, şimdi daha fazla hasar aldı. Benim evim hasar görmedi ancak eşyalarımın hepsi yıkıldı. Çocukluğumuz anılarımız bu camide geçti. Şimdi yıkılıp yerine yenisi yapılacak” dedi.

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