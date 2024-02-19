Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum” dedi.