  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük, o eski AK Partiliyi çıldırtacak! Bu saatten sonra sokağa bile çıkamaz

İçişleri Bakanlığı Ahmet Hakan’ı niye aradı! Flaş gelişmeyi köşesinden böyle duyurdu

Her şeyden haberdar olan isimden, FETÖ ile ilgili korkutan uyarı! Belli ki bu olacak

CHP’de çarşı çok fena karışacak! Alayı hapı yuttu

Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

Nedim Şener'den İsmail Saymaz’a tarihi ayar! Böyle rezil kepaze etti

İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

Cem Küçük, son İstanbul anketini paylaştı! AK Parti’yi bakın nereden vurdu: “Sokakta olumsuz karşılanıyor” 

Ahmet Hakan’dan Yeniden Refah’a bombardıman! Bu tiplere bunu demedi ya, sonu büyük felaket

İYİ Parti'de Akşener’i dumura uğratacak istifa! Gerekçeleri, Meral Hanım’ı çıldırtacak
Yaşam
7
Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

2024-02-19 17:02:44
Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremlerinde bazı bölgeleri zarar gören köprü yenilenmeyi bekliyor.

#1
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Aksu Çayı’na bağlanan nehir üzerine inşa edilen ve 25 ila 30 köyün ulaşımını sağlayan Kuzey Aksu Köprüsü, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde bazı kısımlarından hasar aldı. Günlük ortalama bin otomobilin geçtiği köprü her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

#2
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Durumdan endişe duyduğunu ifade eden Tarık Kaplan, “Bu köprümüz özellikle depremde geçiş noktası olarak kullanıldı. Depremlerde aldığı hasarlardan sonra bazı bölgelerinde çatlaklar bulunmakta ve bu köprümüz Pazarcık ilçesine bağlı 25 ila 30 köyü birleştiriyor.

#3
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum” dedi.

#4
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Diğer köy halkından Nuri Akbaba ise “Burası Pazarcık ilçesinin Kuzey Aksu Köprüsü'dür. Burada günlük ortalama 700 ila bin aracımız geçmektedir. Burada tarımcımız, vatandaşımız, köylümüz bulunuyor ve bu konuda yapılırsa çok minnettar kalacaktır. Bu köprü kuzey yolunda 10 bin haneye hitap ediyor, burası tam bir bağlantı yolu” diye konuştu.

#5
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

#6
Foto - Depremde bu hale geldi! Gören korkuyor

Ver parayı ol birinci! ORC yine 'O ismi gösterdi'
Gündem

Ver parayı ol birinci! ORC yine 'O ismi gösterdi'

ORC Araştırma, Hatay'da CHP için iki farklı aday ismi vererek "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anketten Lütfü Sava..
Türkiye'de çalışma saati kısalıyor! İşte yeni sistem!
Ekonomi

Türkiye'de çalışma saati kısalıyor! İşte yeni sistem!

30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik için düğmeye basıldı. Dağınık mevzuat tek çatı altında toplanacak. Bunun içi..
İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!
Siyaset

İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in seçim afişlerinde CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı.

‘Üst düzey askeri yetkili’den, ‘üst düzey üye’ye! Çömez Saymaz baltayı taşa vurdu
Gündem

‘Üst düzey askeri yetkili’den, ‘üst düzey üye’ye! Çömez Saymaz baltayı taşa vurdu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, ‘Üst düzey askeri yetkili’den, ‘üst düzey üye’ye! başlıklı yazısı..
Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu
Gündem

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Azerbaycan'l..
Yeniden Refah’tan “AK Parti ile ittifak” açıklaması: ‘Açıklamamızdan sonra…’ İmamoğlu detayı gündeme oturdu

Yeniden Refah’tan “AK Parti ile ittifak” açıklaması: ‘Açıklamamızdan sonra…’ İmamoğlu detayı gündeme oturdu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23