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Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı!

2022-03-04 17:26:48
Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı!

Nevşehir'de deprem haftası nedeniyle bir okulun katılımıyla tatbikat düzenlendi.

#1
Foto - Nevşehir’de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Nevşehir’de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

#2
Foto - Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında 'Afet Bilinci ve Afetlere Karşı Hazırlıklı Toplum' oluşturma amacıyla kutlanan Deprem Haftası nedeniyle Nevşehir’de düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında 'Afet Bilinci ve Afetlere Karşı Hazırlıklı Toplum' oluşturma amacıyla kutlanan Deprem Haftası nedeniyle Nevşehir’de düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

#3
Foto - Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Nevşehir Valisi ve Protokol üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Nevşehir Valisi ve Protokol üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

#4
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İşte diğer kareler...

#5
Foto - İşte diğer kareler...

İşte diğer kareler...

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