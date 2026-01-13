Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!
Zorunlu deprem sigortasında yeni tutar belli oldu. Mevcut poliçe sahiplerinin yeni limitlerden yararlanabilmesi için sigorta şirketlerine başvurarak poliçelerinde güncelleme yapması gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarıldı. Mevcut poliçede tadilat yaptırıp teminatı yükseltmek mümkün.
FİNANSAL GÜVENCE ARTIRILDI Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı, 1 milyon 704 bin liradan, 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarılarak konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırıldı.
SENE BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında betonarme konutlar için inşaat birim maliyetleri metrekare başına 9 bin 884 TL olarak güncellenirken, risk gruplarına göre asgari prim tutarlarında da artışa gidildi.
POLİÇEDE TADİLAT UYARISI Sigortacılar, daha önce DASK yaptıranların teminat oranında düzeltmeye gitmesi tavsiyesinde bulundu ve artan maliyetler karşısında yükseltilen teminatların, ancak poliçedeki tadilatla mümkün olacağını bildirdi./ kaynak: Türkiye Gazetesi
