Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!

Zorunlu deprem sigortasında yeni tutar belli oldu. Mevcut poliçe sahiplerinin yeni limitlerden yararlanabilmesi için sigorta şirketlerine başvurarak poliçelerinde güncelleme yapması gerekiyor.

#1
Foto - Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!

Yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarıldı. Mevcut poliçede tadilat yaptırıp teminatı yükseltmek mümkün.

#2
Foto - Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!

FİNANSAL GÜVENCE ARTIRILDI Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı, 1 milyon 704 bin liradan, 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarılarak konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırıldı.

#3
Foto - Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!

SENE BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında betonarme konutlar için inşaat birim maliyetleri metrekare başına 9 bin 884 TL olarak güncellenirken, risk gruplarına göre asgari prim tutarlarında da artışa gidildi.

#4
Foto - Deprem sigortasında yeni dönem: Yeni tutar belli oldu!

POLİÇEDE TADİLAT UYARISI Sigortacılar, daha önce DASK yaptıranların teminat oranında düzeltmeye gitmesi tavsiyesinde bulundu ve artan maliyetler karşısında yükseltilen teminatların, ancak poliçedeki tadilatla mümkün olacağını bildirdi./ kaynak: Türkiye Gazetesi

