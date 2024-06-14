2024-06-14 16:35:56 Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi
Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken, bölgeden görüntüler geldi.
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Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken, bölgeden görüntüler geldi.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
AA'nın aktardığına göre, havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İşte bölgeden gelen görüntüler...
İşte bölgeden gelen görüntüler...
İşte bölgeden gelen görüntüler...
İşte bölgeden gelen görüntüler...
İşte bölgeden gelen görüntüler...
İşte bölgeden gelen görüntüler...
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