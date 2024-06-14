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Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

2024-06-14 16:35:56
Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken, bölgeden görüntüler geldi.

#1
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

#2
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

AA'nın aktardığına göre, havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#6
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#7
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#8
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#9
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#10
Foto - Denizli’deki orman yangınından görüntüler geldi

İşte bölgeden gelen görüntüler...

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