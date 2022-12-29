Denizli cevizin marka şehri olacak

Denizli’de 6 yılda 475 bin ceviz fidanı dağıtılacak Bu yıl dağıtımı yapılan yaklaşık 40 bin adet ve dağıtılacak olan 15 bin adet fidanla birlikte 6 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı toplamı 475 bini bulacağı belirtildi. Proje çerçevesince 2022, 2023 dikim döneminde Balıkesir ili Bandırma ilçesinden temin edilen fidanların ilçe bazında dağıtımı başladı. İlk etapta Acıpayam’a 4 bin 120 adet, Çameli 6 bin 170 adet, Serinhisar’da 1 bin 220 adet, Kale 2 bin 10 adet, Beyağaç 1370 adet, Bozkurt 3 bin 10 adet ve merkez ilçede 500 adet dağıtım gerçekleşti. İkinci etapta ise Buldan’da 3 bin 100 adet, Güney 1000 adet, Honaz 4 bin 600 adet, Çardak 1000 adet, Baklan 2 bin 190 adet, Çivril 3 bin 450 ve Tavas 6 bin 200 adet ceviz fidan dağıtımı gerçekleşti.