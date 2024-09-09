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Denizin altında Türk bayrağı açıldı

2024-09-09 16:00:41
Denizin altında Türk bayrağı açıldı

İzmir Karaburun’da dalgıçlar, 9 Eylül sebebiyle denizin altında Türk bayrağı açtı.

#1
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

#2
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

Ege'de su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına dalış yapan eğitmenler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

#3
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

#4
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Gökhan Öztürk, bu anlamlı gün için özel bir dalış yaptıklarını belirterek, "Bizlere bıraktıkları bu güzel miras için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

#6
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

#7
Foto - Denizin altında Türk bayrağı açıldı

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